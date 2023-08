Pontiac Fiero (1988) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Pontiac Fiero is hier in Nederland relatief onbekend, maar in Noord-Amerika was het lange tijd een aardig populair model. Dit exemplaar maakte de oversteek naar ons land en zoekt nu - naar verluidt voor het eerst in lange tijd - een liefhebbend baasje.

Hoewel het geld niet op leek te kunnen in het Amerika van de jaren 80, kwam Pontiac met een relatief bescheiden sportauto op de proppen: de Fiero. Het was een beetje een Amerikaanse Toyota MR2, vanwege zijn lijnenspel en de middenmotor, maar dan uiteraard wel met grotere motoren. Het bleef natuurlijk wel een Amerikaans product. De kleinste was een 2,5-liter vierpitter en daar kwam vervolgens in 1985 nog een 2,8-liter V6 achteraan in de Fiero GT. Weer een jaar later, in 1986, kwam er een fastbackversie van de Fiero GT op de markt. Zo eentje hebben we hier te pakken.

Het was best een sportieve verschijning zo'n Fiero GT en de rond de 140 pk sterke V6 maakte 'm ook redelijk vlot. 0 naar 100 km/h moet in een krappe 9 seconden gepiept kunnen zijn en hij haalt een topsnelheid van rond de 200 km/h. Toch was de Fiero vaak het mikpunt van kritiek. De prestaties waren volgens critici niet denderend genoeg en tot overmaat van ramp vlogen er ook nog wel eens Fiero's spontaan in brand. Uiteindelijk zou de Pontiac Fiero toch een beetje een cultauto worden en bij Nederlanders is de auto mogelijk nog het best bekend als de auto van Marshall uit How I Met Your Mother.

In dit exemplaar hoef je niet bang te zijn voor een vastzittend bandje met 500 Miles van The Proclaimers erop, want hier zit gewoon een CD-speler in. Hij staat ook op aftermarket wielen die er heel zeker niet onder horen (en eigenlijk ook niet echt passen, toch?). Volgens de aanbieder heeft de Fiero dertien jaar droog in een schuur gestaan in België, genoeg om de auto als 'schuurvondst' te presenteren. Kennelijk ook genoeg om er €6.950 voor te vragen. Dat lijkt ons wat aan de hoge kant, zeker gezien het feit dat er nog een meerprijs gerekend wordt voor het keuren en op Nederlands kenteken zetten van de auto. Het lijkt nog wel een redelijk nette auto te zijn met een lage kilometerstand (82.518 km), maar al met al is er waarschijnlijk voor een iets zachter prijsje pas een liefhebber voor te vinden. Of iemand die er een 'Ferrari' van wil maken, dat kan ook nog.