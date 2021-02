Pontiac Fiero (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Soms zijn er van die auto's die zeldzaam genoeg zijn om door de vingers te zien dat ze niet helemaal origineel meer zijn. Deze Pontiac Fiero is er zo één. Het is allang leuk dat-ie er nog is!

Er was een tijd dat fabrikanten zich niet blindstaarden op zuinige cross-overs of 'slimme mobiliteitsconcepten', maar gewoon nog leuke en betaalbare sportief gelijnde coupés op de markt brachten. Het hoefde niet praktisch of hyperefficiënt te zijn, als het maar leuk was. Zo kwam onder meer deze Pontiac Fiero tot stand, die door AutoWeek-lezer Koen Smit op de gevoelige plaat is vastgelegd. Dit exemplaar stamt uit 1986 en is sinds 1993 in Nederland. Het is de fastback-versie, die vanaf 1986 op de markt kwam. Een variant van de Fiero die niet alleen door zijn verder naar achteren doorlopende daklijn heel anders oogde dan de hieronder afgebeelde GT. Je kunt goed begrijpen dat Pontiac er aanvankelijk over nadacht om deze versie zelfs onder een andere modelnaam op de markt te brengen.

Dat General Motors dat overwoog, had ook te maken met de helaas niet al te beste reputatie van de Fiero. Ze bleken niet al te veilig te zijn. Er vlogen tal van Fiero's spontaan in brand na een rit en dat ging GM natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Uiteindelijk bleek dat dit meestal werd veroorzaakt door het niet tijdig vervangen of aanvullen van motorolie in combinatie met het vaak stevige rijgedrag van Fiero-bestuurders. GM drukte de eigenaren dan ook op het hart hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om dit te voorkomen. Ook de tegenvallende prestaties droegen ertoe bij dat het model een wat discutabele reputatie had. Toch wist Pontiac er dik 300.000 van te verkopen en daarvan zijn er in de loop der tijd ook nog redelijk wat naar Nederland gehaald.

Vanwege zijn scherpe neus en middenmotor is de Fiero, net als de Toyota MR-2 overigens, een geliefde basis voor conversies tot nep-Ferrari's. Zeker deze fastback-variant. Er zijn er heel wat omgetoverd tot immitaties van de 308, 350 en F355. De eigenaar van dit exemplaar - of een vorige eigenaar - vond een setje aftermarketwielen en wat andere uiterlijke opsmuk kennelijk voldoende om 'm naar zijn smaak te maken. In ieder geval minder pretentieus dan een ombouw naar een 'Ferrari'. Met zijn 141 pk sterke 3.0 V6 is het immers verre van een supercar, maar je rijdt in ieder geval wel iets bijzonders als je een Fiero hebt. Leuk dat-ie er nog is en ook nog eens met een verse apk.