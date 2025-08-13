Politie neemt 72 supercars in beslag wegens 'overlast'

Een grote en bijzondere vangst van de politie van Londen. Dat heeft in Londen maar liefst 72 luxeauto's in beslag genomen. De reden: overlast.

De Metropolitan Police heeft maar liefst 72 luxeauto's in beslag genomen. Daar zitten onder meer Bentleys, Ferrari's en Lamborghini's tussen. De gezamenlijke waarden bedraagt volgens de Met meer dan 6 miljoen pond. Zo'n 7 miljoen euro dus. De politie meldt trots dat de auto's tijdens een uitgebreide drie dagen durende actie actie tegen asociaal rijgedrag van de straten van de Engelse hoofdstad zijn verwijderd.

Er is een flink aantal bekeuringen uitgedeeld voor onder meer onverzekerd rijden, het niet hebben van een rijbewijs, rijden met een rijontzegging en zelfs voor het hebben van valse autopapieren en valse kentekenplaten. Ook zijn diverse gestolen auto's aangetroffen, waarvan er tien geen geldige apk bleken te hebben. Ook zijn acht arrestaties verricht. Zo werden er personen opgepakt die gezocht werden voor geweldsdelicten, diefstal, drugsgerelateerde zaken en 'immigratiedelicten'.

"De Met zet zich in voor de bestrijding van asociaal gedrag en deze operatie was opgezet om tegemoet te komen aan de zorgen van inwoners, bedrijven en bezoekers over dure voertuigen die overlast veroorzaken in bekende hotspots in centraal en westelijk Londen", aldus een woordvoerder van de politie in een verklaring.