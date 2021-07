Plug-in hybride Jeep Grand Cherokee 4xe in beeld

'Huh? Er is toch al een nieuwe Grand Cherokee?' - horen we je denken. Klopt als een bus, alleen ontbreekt er een lettertje. Er is sinds begin dit jaar namelijk een nieuwe Grand Cherokee L, de langere versie van de nog te presenteren nieuwe reguliere Grand Cherokee. Van die nieuwe Grand Cherokee laat Jeep nu een eerste afbeelding zien. Het betreft direct de voor Europa het meest interessante variant: de plug-in hybride 4xe.

De vijfde generatie Jeep Grand Cherokee gaat natuurlijk bijzonder sterk lijken op de in januari gelanceerde Grand Cherokee L, maar toch zijn er verschillen. Zo heeft de Grand Cherokee 4xe op deze foto's een afwijkende voorbumper, al verschilt de 'korte' Grand Cherokee achter de C-stijl sterker van z'n langere broer. De Jeep Grand Cherokee lijkt een schuiner aflopende achterruit te krijgen. Bij de D-stijl heeft Jeep een vergelijkbaar geintje uitgehaald als Opel bij de Astra SportsTourer.

Hoe groot de nieuwe Grand Cherokee wordt? Dat is nog even afwachten. De 5,2-meter lange Grand Cherokee L is maar liefst 40 centimeter langer dan de huidige reguliere Grand Cherokee. Het lengteverschil met de nieuwe Grand Cherokee is zeer waarschijnlijk kleiner, maar reken er maar op dat de nieuwe Grand Cherokee zomaar even twintig centimeter langer kan zijn dan het uitgaande model. Mogelijk krijgt de Jeep Grand Cherokee dezelfde aandrijflijn krijgt als de Wrangler 4xe. Dat betekent: een 2.0 viercilinder die samen met twee elektromotoren goed is voor 380 pk en 637 Nm koppel.

In augustus weten we meer, dan beleeft de nieuwe Jeep Grand Cherokee zijn publieksdebuut tijdens de New York International Auto Show.