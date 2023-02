Jeep Grand Cherokee (1997) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Jeep Grand Cherokee van de eerste generatie zie je nog maar weinig. De meeste exemplaren hadden een zwaar leven en belandden inmiddels allang in de export of op de sloop. In ons occasionaanbod vind je nu een unieke Jeep die weliswaar 3 ton gelopen heeft, maar er nog puntgaaf bijstaat. En dan hebben we het nog niet eens over de uitvoering!

Ga even zitten, want als je iets met dit soort auto's hebt, sla je van deze steil achterover. Kijk nou: een origineel in Nederland geleverde Jeep Grand Cherokee die altijd binnen sliep, een knalrode lak draagt, beige interieur heeft én volgens de verkoper slechts één eigenaar kende. Hou maar op met zoeken, want een tweede ga je niet vinden. De RR-TT-95 - 'nog een lekker kenteken ook', zoals collega Jan Lemkes al opmerkte - staat sinds kort te koop in het midden van het land en mag volgens de adverteerder voor het eerst in zijn leven van eigenaar wisselen.

Trekken we de kentekenhistorie na, dan blijkt dat de auto van 2021 tot voor kort echter bij zijn tweede eigenaar was. Mogelijk gaat het hier om een familielid van de oorspronkelijke eigenaar en spreekt de verkoper daarom van 'de eerste'. Een ding is zeker: van 1997 tot 2021 was de auto wel degelijk altijd bij dezelfde. Mogelijk is dat een persoon die op termijn wat op leeftijd begon te geraken en minder mobiel werd, want op de foto's van het onderhoudsboekje is te zien dat de auto al in 2007 zo'n 235.000 kilometer achter de rug had.

In recente jaren is er dus relatief weinig mee gereden, maar ogenschijnlijk wil dat niet zeggen dat de auto verwaarloosd in een hoekje verdween. Integendeel. Het interieur is nog kakelvers, de kenmerkende wielen zijn afgaande op de foto's nog in uitmuntende staat en de lak is over de gehele - en vrij grote - koets nog knalrood. Die kleur combineert overigens lekker met het beige interieur waarin je de bediening van allerlei luxigheden n terugvindt. Cruise-control, elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen, airco: het zit erop.

Jeep Grand Cherokee

Onder de kap van de Grand Cherokee ligt een 5,2-liter grote V8 die nooit veel meer dan 200 pk hoeft te produceren. Moe zal het blok, gekoppeld aan een viertraps automaat, dan ook niet zijn - ook niet na ruim 3 ton. Een hoog piekvermogen mag de Amerikaanse krachtbron niet kennen; sterk is-ie wel. De met een afneembare trekhaak uitgeruste Jeep mag tot 3.500 kg aan zijn haak hebben. Zelf weegt de auto net iets meer dan 1.800 kg (leeggewicht), vergeleken met hedendaagse SUV's betrekkelijk weinig.

De auto zal dan ook bij lange na niet zo botsveilig zijn als moderne auto's in het grote SUV-segment, maar je zult er nagenoeg even prinsheerlijk in zitten. En dat voor een fractie van de prijs. De aanbieder vraagt namelijk €8.950 voor de Jeep. Geen schijntje, maar dan heb je wel héél veel auto én uitstraling. Deze generatie Jeep begint volgens ondergetekende namelijk lekker op te drogen en kan mede daardoor zijn gouden details aan de buitenkant zelfs prima hebben. Wie gaat als volgende jarenlang genieten van deze rooie Amerikaan?