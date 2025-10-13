Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Peugeot: ‘Wij hebben EV-nadeel door waar wij succesvol zijn’

EV’s in het noorden, Peugeot in het zuiden

33
Peugeot e-5008 325 Dual Motor
Jan Lemkes

Opvallend: Peugeot-CEO Alain Favey stelt dat het merk wat achterblijft op EV-gebied doordat het juist in het zuidelijke deel van Europa goed scoort. Het merk klaagt overigens niet, want ziet ook voordelen aan de eigen situatie.

“De BEV-markt concentreert zich in Europa op vier of vijf markten”, introduceert Peugeot-CEO Favey zijn punt. “Hoe noordelijker je komt, hoe meer EV’s er worden verkocht”. Dat klopt wel ongeveer. In Scandinavië en ook ons eigen Nederland begon de EV-adaptatie al vroeg, in landen als Span je en Italië is dat anders. Daar zit volgens Favey ook het probleem, want: “Peugeot is sterker in de regio’s waar de EV-markt gewoon heel klein is”. Volgens de Peugeot-topman verklaart dat ook waarom ‘zijn’ merk in Europa wat achterblijft bij sommige concurrenten als het om EV-verkopen gaat. Pakken we meteen de cijfers van Best-selling-cars.com er even bij, en dan zien we dat Peugeot in 2025 ttot en met augustus inderdaad op plek 15 staat als het om EV-verkopen gaat. Tal van Europese en niet-Europese concurrenten blijven de Fransen dus voor op dit vlak, maar dat valt volgens Favey allemaal geografisch te verklaren.

Top 10 grootste afzetmarkten voor Peugeot in 2024:

  1. Frankrijk
  2. Verenigd Koninkrijk
  3. Italië
  4. Duitsland
  5. Turkije
  6. Spanje
  7. Argentinië
  8. België & Luxemburg
  9. Brazilië
  10. Portugal

Positief

Dat betekent overigens niet dat Alain Favey in zijn maag zit met de ‘elektrische situatie’ bij Peugeot. Hij wijst rustig op het feit dat er voor de gemiddelde CO2-uitstoot toch naar Stellantis als concern wordt gekeken, hoewel er in het genoemde lijstje overigens even geen Stellantis-merken zijn die het beter doen. Ook heeft Favey simpelweg geduld: “Het kan een beetje langzamer gaan dan bij andere merken, maar het gaat erom dat we op een duidelijk pad omhoog zitten als het om EV-adaptatie gaat.”

Alain Favey Peugeot CEO

Alain Favey

Favey ziet bovendien een groot voordeel als het gaat om de manier waarop Peugeot EV’s ontwikkelt, en daar zou hij weleens een punt kunnen hebben. Bij Peugeot en de andere Stellantis-merken is een EV immers per definitie een auto die er ook met andere aandrijflijnen is. Dezelfde carrosserie met verschillende aandrijfconcepten dus, waar de concurrentie doorgaans ‘dedicated’ en compleet seperate EV’s aanbiedt naast meer traditionele en brandstofgestookte modellen. Dat leidt niet zelden tot tijdelijke fabriekssluitingen en banenverlies nu de vraag naar die puur elektrische modellen blijkt tegen te vallen. Bij Peugeot kunnen ze in zo’n geval relatief overschakelen op de productie van exemplaren met verbrandingsmotor, en zo variaties in die vraag soepel en zonder groot leed ondervangen. Wat overigens niet betekent dat Stellantis als geheel gevrijwaard blijft van tijdelijke fabriekssluitingen.

33 Bekijk reacties
Peugeot Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Peugeot

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Peugeot 208 EV 50kWh 136pk GT 100% elektrisch | Direct leverbaar

Peugeot 208 EV 50kWh 136pk GT 100% elektrisch | Direct leverbaar

  • 2020
  • 87.410 km
€ 21.950
Peugeot 208 1.2 PURET. BLUE LION

Peugeot 208 1.2 PURET. BLUE LION

  • 2016
  • 130.401 km
€ 6.250
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Allure

Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Allure

  • 2021
  • 73.884 km
€ 13.750

Lees ook

Reportage
Peugeot 607

Peugeot 607 2.2 16V - Voor tien mille minder heb je er ook één maar niet zo goed als deze

Nieuws
Peugeot 308 SW Back to Basics 2025

Bij de goedkoopste Peugeot 308 SW draait alles om de knoppen – Back to Basics

Nieuws
Peugeot e-3008 325 Dual Motor (2025) interieur

Peugeot: “Wij vinden het prima als niet iedereen ons interieurconcept snapt”

Nieuws
Peugeot Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept wordt ‘B-segmenter van de toekomst’

Achtergrond
Peugeot 307

Deze trend begon 25 jaar geleden: hatchbacks de hoogte in

Lezersreacties (33)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.