“De BEV-markt concentreert zich in Europa op vier of vijf markten”, introduceert Peugeot-CEO Favey zijn punt. “Hoe noordelijker je komt, hoe meer EV’s er worden verkocht”. Dat klopt wel ongeveer. In Scandinavië en ook ons eigen Nederland begon de EV-adaptatie al vroeg, in landen als Span je en Italië is dat anders. Daar zit volgens Favey ook het probleem, want: “Peugeot is sterker in de regio’s waar de EV-markt gewoon heel klein is”. Volgens de Peugeot-topman verklaart dat ook waarom ‘zijn’ merk in Europa wat achterblijft bij sommige concurrenten als het om EV-verkopen gaat. Pakken we meteen de cijfers van Best-selling-cars.com er even bij, en dan zien we dat Peugeot in 2025 ttot en met augustus inderdaad op plek 15 staat als het om EV-verkopen gaat. Tal van Europese en niet-Europese concurrenten blijven de Fransen dus voor op dit vlak, maar dat valt volgens Favey allemaal geografisch te verklaren.

Top 10 grootste afzetmarkten voor Peugeot in 2024:

Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italië Duitsland Turkije Spanje Argentinië België & Luxemburg Brazilië Portugal

Positief

Dat betekent overigens niet dat Alain Favey in zijn maag zit met de ‘elektrische situatie’ bij Peugeot. Hij wijst rustig op het feit dat er voor de gemiddelde CO2-uitstoot toch naar Stellantis als concern wordt gekeken, hoewel er in het genoemde lijstje overigens even geen Stellantis-merken zijn die het beter doen. Ook heeft Favey simpelweg geduld: “Het kan een beetje langzamer gaan dan bij andere merken, maar het gaat erom dat we op een duidelijk pad omhoog zitten als het om EV-adaptatie gaat.”

Favey ziet bovendien een groot voordeel als het gaat om de manier waarop Peugeot EV’s ontwikkelt, en daar zou hij weleens een punt kunnen hebben. Bij Peugeot en de andere Stellantis-merken is een EV immers per definitie een auto die er ook met andere aandrijflijnen is. Dezelfde carrosserie met verschillende aandrijfconcepten dus, waar de concurrentie doorgaans ‘dedicated’ en compleet seperate EV’s aanbiedt naast meer traditionele en brandstofgestookte modellen. Dat leidt niet zelden tot tijdelijke fabriekssluitingen en banenverlies nu de vraag naar die puur elektrische modellen blijkt tegen te vallen. Bij Peugeot kunnen ze in zo’n geval relatief overschakelen op de productie van exemplaren met verbrandingsmotor, en zo variaties in die vraag soepel en zonder groot leed ondervangen. Wat overigens niet betekent dat Stellantis als geheel gevrijwaard blijft van tijdelijke fabriekssluitingen.