Deze auto's delen deuren

Je kunt ze overhangen

Tipo 4 project Saab Alfa Romeo Lancia Fiat
Cornelis Kit
Ontwerpers doen hun best auto’s een eigen gezicht te geven, maar portieren verdienen zelden de originaliteitsprijs, dat bewijzen de auto's die we hier beschrijven.

Alfa Romeo 6 (1979)

De Alfa 6 heeft dezelfde portieren als de Alfetta (1972). Het ontwerp van de grotere 6 is al klaar vóórdat de compactere Alfetta verschijnt, maar een oliecrisis leidt tot uitstel van de 6.

De Alfa Romeo's Alfetta en 6 op de voorgrond, op achtergrond de 90.

Fiat Argenta (1981)

De Fiat Argenta is meer dan een facelift van de 132 (1972), er is bijna geen enkel stuk plaatwerk gelijk, zelfs de voorruit heeft een iets andere vorm. Alleen de portieren zijn ongewijzigd overgenomen.

Saab 9000 (1984)

Om kosten te besparen trekken Saab, Lancia, Fiat en Alfa Romeo samen op voor de ontwikkeling van een grote auto. De portieren van de 9000, de Thema en de Croma zijn onderling uitwisselbaar. Die van de 164 (1987) hebben een ander profiel.

Austin Maxi (1969)

De portieren van de Landcrab (1964) gebruikt Austin ook voor de 3-Litre (1967), ze zitten zelfs in de voortijdig gecancelde Bentley Bengal en Rolls-Royce Rangoon en van 1969 tot 1981 worden ze in de Maxi gebruikt.

Austin 1800 - LandCrab

De Austin 1800 ook wel bekend als de Landcrab.

Ford Anglia Torino (1965)

Ford Italia laat Michelotti op basis van de Engelse Ford Anglia (1959) een nieuwe koets tekenen die alleen de portieren en de voorruit deelt met het Engelse origineel. Zie hier de Ford Anglia Torino, van 1965 tot 1967 gebouwd bij OSI in Turijn.

Triumph Toledo (1970)

Ogenschijnlijk lijkt de Toledo een facelift van de voorwielaangedreven Triumph 1300 (1965), de Toledo is echter een achterwielaandrijver, 7,6 centimeter langer en ook de basis voor de Dolomite (1972).

Graham Hollywood (1941)

Uit de faillissementsboedel van Cord kopen Hupmobile en Graham-Paige de plaatwerkmallen van de fameuze, voorwielaangedreven Cord 812 (die met de klapkoplampen) en maken daar de achterwielaangedreven Hupp Skylark en Graham Hollywood van.

Peugeot 309 (1985)

De opvolger van de Talbot Horizon wordt ontworpen in de voormalige Chrysler-Rootes-designstudio in Coventry. Om kosten te drukken gebruiken de Engelsen een verlengde bodemplaat van de Peugeot 205 en ook diens portieren.

Hoe doen ze het nu bij Stellantis?

Bij Stellantis delen ze delen op slimme manieren. Je ziet het pas als je het weet! Kijk maar naar de beelden van de Lancia Ypsilon en Peugeot 208 hieronder. Verschillende zaken zien er bij een eerste blik weliswaar duidelijk anders uit, maar een tweede inspectie leert dat de hele basisvorm gewoon overeenkomt. Dak, glaspartijen, buitenspiegels, deurgrepen en afmetingen: als ze niet exact overeenkomen, zijn ze in elk geval op dezelfde basis tot stand gekomen.

