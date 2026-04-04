Deze auto's delen deuren

Ontwerpers doen hun best auto’s een eigen gezicht te geven, maar portieren verdienen zelden de originaliteitsprijs, dat bewijzen de auto's die we hier beschrijven.

Alfa Romeo 6 (1979)

De Alfa 6 heeft dezelfde portieren als de Alfetta (1972). Het ontwerp van de grotere 6 is al klaar vóórdat de compactere Alfetta verschijnt, maar een oliecrisis leidt tot uitstel van de 6.

Fiat Argenta (1981)

De Fiat Argenta is meer dan een facelift van de 132 (1972), er is bijna geen enkel stuk plaatwerk gelijk, zelfs de voorruit heeft een iets andere vorm. Alleen de portieren zijn ongewijzigd overgenomen.

Saab 9000 (1984)

Om kosten te besparen trekken Saab, Lancia, Fiat en Alfa Romeo samen op voor de ontwikkeling van een grote auto. De portieren van de 9000, de Thema en de Croma zijn onderling uitwisselbaar. Die van de 164 (1987) hebben een ander profiel.

Lancia Thema

Austin Maxi (1969)

De portieren van de Landcrab (1964) gebruikt Austin ook voor de 3-Litre (1967), ze zitten zelfs in de voortijdig gecancelde Bentley Bengal en Rolls-Royce Rangoon en van 1969 tot 1981 worden ze in de Maxi gebruikt.

Ford Anglia Torino (1965)

Ford Italia laat Michelotti op basis van de Engelse Ford Anglia (1959) een nieuwe koets tekenen die alleen de portieren en de voorruit deelt met het Engelse origineel. Zie hier de Ford Anglia Torino, van 1965 tot 1967 gebouwd bij OSI in Turijn.

Triumph Toledo (1970)

Ogenschijnlijk lijkt de Toledo een facelift van de voorwielaangedreven Triumph 1300 (1965), de Toledo is echter een achterwielaandrijver, 7,6 centimeter langer en ook de basis voor de Dolomite (1972).

Triumph 1300

Graham Hollywood (1941)

Uit de faillissementsboedel van Cord kopen Hupmobile en Graham-Paige de plaatwerkmallen van de fameuze, voorwielaangedreven Cord 812 (die met de klapkoplampen) en maken daar de achterwielaangedreven Hupp Skylark en Graham Hollywood van.

Peugeot 309 (1985)

De opvolger van de Talbot Horizon wordt ontworpen in de voormalige Chrysler-Rootes-designstudio in Coventry. Om kosten te drukken gebruiken de Engelsen een verlengde bodemplaat van de Peugeot 205 en ook diens portieren.