De Peugeot 508 werd begin dit jaar vrij uitvoerig gefacelift. We kennen de vernieuwde 508 Berline - de liftback - al en ook de stationwagon, de 508 SW, kent geen geheimen meer. Nu kunnen we je ook de herziene Peugeot 508 sedan laten zien. Wacht even. Sedan?

Jazeker! In Europa is de Peugeot 508 altijd een hatchback met een sterk aflopende daklijn en een flinke vijfde deur óf een stationwagon. De 508 bestaat echter ook als vierdeurs sedan, met een kleine achterklep die dus niet samen met de achterruit omhoog opent. Die sedan is ook nog eens een stuk langer dan de hier bekende 508's. Je raad het al: we hebben het over een in China verkochte variant van de 508. China is en blijft immers het land waar vooral middenklassers vaker wel dan niet enkele centimeters worden opgerekt. Dit is de vernieuwde Peugeot 508 L.

De facelift die het samenwerkingsverband Dongfeng Peugeot-Citroën in China op de Peugeot 508 L doorvoert verschilt zo op het oog nauwelijks van de wijzigingen die de Fransen eerder dit jaar in Europa doorvoerden. Toch is de 508 L op een aantal vlakken heel anders dan het Europese model. We noemden de achterklep al, maar er is meer. Veel meer. Zo is de Peugeot 508 L uiteraard langer dan de 508 Berline liftback. De wielbasis is met 2,85 meter namelijk 5,3 centimeter langer en daarnaast is de 508 L in zijn geheel een riante 12 centimeter langer dan zijn Europese liftbackbroer. Maar dat is nog lang niet alles. De Peugeot 508 heeft in Europa immers stijlloze ramen. De 508 L moet het zonder dat designfoefje doen en heeft - net als de DS 9 hier - gewoon portieren met raamframes.

Is de Peugeot 508 L dan feitelijk niet gewoon een DS 9? Dat zou je gezien de verwantschap tussen de twee modellen wellicht denken, maar de DS 9 en de 508 L hebben een van elkaar afwijkende wielbasis. De afstand tussen de voor- en achteras is bij de DS 9 bijna 5 centimeter groter. Om de passagiers 'helemaal achterin' de Peugeot 508 L meer invloed op het lokale klimaat te geven, is er een aanraakgevoelig paneeltje toegevoegd aan de tussen de voorstoelen geplaatste uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. Heeft deze 508 L enige relevantie voor de Nederlandse markt? Uiteraard niet. Wél is het weer een interessant voorbeeld van hoe modellen van markt tot markt kunnen verschillen.