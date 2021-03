Nieuwe Peugeot 308: direct als plug-in hybride

Na een kleine acht jaar stuurt Peugeot de tweede generatie 308 met pensioen. Dít is de nieuwe Peugeot 308, een ontzettend scherp gesneden hatchback die in de tweede helft van dit jaar op de markt komt. De nieuwe 308 komt onder meer beschikbaar met twee plug-in hybride aandrijflijnen, maar krijgt ook conventionele benzine- en dieselmotoren.

Highlights

Fors langer dan vorige 308

Twee plug-in hybride aandrijflijnen

Agressief design en nieuwe i-Cockpit

In de tweede helft van 2021 op de markt

Stellantis heeft het er maar druk mee. Onlangs werd de DS 4 aan een nieuwe generatie geholpen en later dit jaar brengt het de nieuwe Opel Astra op de markt. Nu is het echter de beurt aan de Peugeot 308 om vernieuwd te worden. De nieuwe 308 staat op een doorontwikkeling van het EMP2-platform dat ook al onder het vorige model zat. Die grondig herziene basis zorgt er onder meer voor dat de nieuwe Peugeot 308 een behoorlijke groeispurt heeft gemaakt.

De nieuwe 308 is met zijn lengte van 4,37 meter maar liefst 11 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis groeit mee en wel met 5,5 centimeter tot 2,68 meter. De derde generatie 308 is naast langer ook lager dan zijn voorganger (-2 cm). Met name de achterpassagiers profiteren van de extra centimeters. De bagageruimte van de nieuwe 308 is met 412 liter opmerkelijk genoeg iets kleiner dan die van de 308 die nu nog bij de dealers staat. Dat is verre van een ramp, hij troeft er de Golf (381 liter) en Focus (375 liter) namelijk eenvoudig mee af. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.323 liter aan materiaal verstouwen. Later komt er natuurlijk ook weer een 308 SW, maar daarover laat Peugeot nu nog niets los.

Plug-in hybride

Wie een beetje bekend is met het EMP2-platform, weet dat het geschikt is voor plug-in hybride aandrijflijnen. De Peugeot 308 krijgt voor het eerst in zijn bestaan plug-in hybride aandrijflijnen. De krachtigste bestaat uit een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor en samen met een 110 pk krachtige elektromotor die in de achttraps automaat is verwerkt goed is voor een systeemvermogen van 225 pk. De 308 Hybrid 225 geheten plug-in hybride heeft een 12,4 kWh groot accupakket dat de stekker-308 een elektrische actieradius van 59 kilometer oplevert. Ook is de 308 er straks als Hybrid 180, een 180 pk sterke plug-in hybride met een 150 pk sterke benzinemotor en dezelfde 110 pk sterke elektromotor als de Hybrid 225. Deze versie heeft ook een 12,4 kWh accu en perst daar volgens Peugeot 60 kilometer elektrische actieradius uit. De bagageruimte van de 308 Hybrids is door de plaatsing van het accupakket wel iets kleiner. Hij slokt namelijk 361 in plaats van 412 liter op. Een 3,7 kW 1-fase boordlader is standaard, een 7,4 kW 1-faselader is optioneel. Een cyaankleurig ledje in de binnenspiegel van de Hybrid-versies laat aan de buitenwereld weten dat de 308 elektrisch zijn meters maakt. Prettig voor wie daar graag mee te koop loopt.

Benzine én diesel

Liever geen plug-in? Geen probleem. De nieuwe Peugeot 308 is ook te bestellen met de bekende PureTech 110- en PureTech 130-benzinemotoren. De 110 pk sterke 1.2 valt alleen aan een handgeschakelde zesbak koppelen, de 130 pk sterke 1.2 is naast met handbak ook met achttraps automaat te krijgen. Dieselen kan ook en wel met een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi, een motor die zowel met handbak als met automaat beschikbaar komt.

Exterieur

Het is over en uit met de gemoedelijk de wereld in turende snuit van de vorige 308. De nieuwe Peugeot 308 heeft een opvallend agressief front met sterk geknepen en daarmee venijnig kijkende ledkoplampen. Led-matrixkijkers zijn op de GT en GT Pack standaard. Peugeot's nieuwe huisstijl brengt de kenmerkende slagtanden, verticale ledstrips die fungeren als dagrijverlichting en richtingaanwijzers, naar Peugeot's nieuwe 308. De kentekenplaat aan de voorkant verhuist een verdieping omlaag. Centraal op de neus het nieuwe Peugeot-logo, een exemplaar dat teruggrijpt op het verleden. Dat logo verdient extra aandacht, zo lijken de Peugeot-ontwerpers gedacht te hebben. De structuur van de grille lijkt er namelijk min of meer naartoe te vloeien. Achter het logo heeft Peugeot de radar voor de passieve- en actieve veiligheidssystemen verwerkt. De motorkap van de nieuwe 308 is langer en loopt beduidend minder sterk af dan het exemplaar van z'n voorganger. Het geeft de 308 een extra bijterig aangezicht.

Van opzij bezien laat de nieuwe 308 iets van zijn bloedlijn zijn. Zo lijkt de raampartij met z'n nabij de C-stijl toe relatief recht maar met afgeronde hoeken aflopende lijnen sterk op die van zijn voorganger. Ook de manier waarop de achterruit de C-stijl in snijdt, herkennen we van die uitgaande Peugeot 308. Wel is de achterspoiler een stukje gegroeid. Helemaal achterop is de 308 duidelijk een grote broer van de 208. Ook hier vrij platte, donkere led-achterlichten die middels een zwarte strook met elkaar verbonden zijn. De kentekenplaat zakt ook hier een verdieping en zit nu net als bij de 208 in de een contrasterend inzetstuk in de achterbumper. Daarin is nu ook het mistachterlicht en de achteruitrijverlichting ondergebracht. Pontificaal op de achterklep natuurlijk het nieuwe Peugeot-logo.

Interieur en gadgets

De nieuwe Peugeot 308 heeft een herkenbaar interieur dat toch volledig nieuw is. Net als bij de vorige i-Cockpits zit het nu overigens digitale instrumentarium relatief hoog achter een klein stuurwiel en is de rest van het dashboard in zekere zin om de bestuurder heen gebouwd. Opvallend is de nieuwe plaatsing van het 10-inch grote infotainmentsysteem. Dat staat namelijk niet meer boven de ventilatieroosters centraal op het dashboard, maar zit nu nu een stuk lager. Via draadloze screen mirroring zijn twee telefoons met het systeem te verbinden. De software is volledig nieuw en is volgens Peugeot in hoge mate aanpasbaar. Wie "Ok Peugeot" zegt, kan het systeem opdrachten geven door er tegen te babbelen.

Eronder zit een paneel met aanraakgevoelige snelkoppelingen van het infotainmentsysteem, waaronder een sneltoets om direct de klimaatregeling te bedienen. Fysieke knoppen zijn er nog wel, die zitten direct onder het paneel met snelkoppelingen.

De overkapping van het 10-inch digitale instrumentarium loopt over in een brede en hoog in de cockpit lopende strip waarin de ventilatieroosters zijn verwerkt. Achter het infotainmentscherm zit sfeerverlichting die het dashboard tot de portieren toe verlicht met een gloed van een van de acht beschikbare kleuren. De deurpanelen zijn afhankelijk van het uitrustingsniveau afgewerkt met kunstleer, stof, alcantara en aluminium delen.

Nog iets opvallends: de balk die de middentunnel en de middenconsole met elkaar verbindt, is een stuk korter en zit nu direct naast de bestuurder in plaats van aan de zijde van de bijrijder. Daarin is onder meer Driving Style Selector waarmee je uit diverse rijmodi kan kiezen. Erboven zit de 'schakelaar' om de automaat mee te bedienen verwerkt. Geen fraai knuppeltje meer dus. In het nisje tussen middenconsole en middentunnel heeft Peugeot een inductielader ondergebracht. Een elektrische handrem is standaard, hetzelfde geldt voor voorruitverwarming.

Veiligheidssystemen

Geen nieuw model zonder nieuwe actieve en passieve veiligheidssystemen. De nieuwe Peugeot 308 komt eind dit jaar dan ook beschikbaar met het Drive Assist 2.0-pakket, een pakket dat onder meer adaptieve cruise control met stop & go-functie en een actieve rijstrookassistent naar de Peugeot 308 brengt. De adaptieve cruise control past onder meer de snelheid aan op basis van verkeersborden en remt tot een snelheid van 180 km/h ook automatisch af voor bochten. Tussen de 70 en 180 km/h is de 308 in staat auto's zelf in te halen. De 308 is verder beschikbaar met zaken als dodehoekdetectie, een 180-graden achteruitrijcamera, 360-graden parkeerhulp, automatisch en automatisch grootlicht.

Prijzen zijn er nog niet, die volgen in de aanloop naar de marktintroductie die in de tweede helft van dit jaar plaatsvindt.