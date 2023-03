In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Na enkele 50-plussers in 'In het Wild' gaat vandaag even de aandacht naar een veel jongere auto. Deze Peugeot 405 T16 is ondanks zijn beperktere leeftijd alleen wel mooi een slag specialer.

Leuk hoor, klassiekers als de Citroën ID en Volvo Amazon van vorige week, maar de kans dat je een Peugeot 405 T16 tegen het lijf loopt, is nog wel even wat kleiner. Het overkwam AutoWeek-forumlid HarmenA. Hij plaatste deze foto's van de bijzondere 405 in het spotterstopic op het AutoWeek-forum. Het zou ons niets verbazen als het gros van de voorbijgangers zo aan deze Peugeot voorbijloopt, maar in werkelijkheid staat hier een zeldzame én bijzondere 405.

Dit was namelijk de uiterst gelimiteerde crème de la crème onder de Peugeots 405. Zoals zijn naam al aangeeft, heeft de 405 T16 in zijn neus een turbomotor met zestien kleppen. Tegenwoordig niets bijzonders meer, maar in de jaren 80 en 90 wist je dat je dan een sportieve auto te pakken had. En sportief, dat was hij wel. De permanent vierwielaangedreven Peugeot 405 T16 kon dankzij zijn 200 pk sterke 2.0 (220 pk in overboost) in grofweg 7 seconden van 0 naar 100 km/h speren en haalde een topsnelheid van 235 km/h. Dat was wel even andere koek dan de rest van de 405's. Reken maar dat je ook tegenwoordig nog wel voor verbaasde gezichten kunt zorgen als je hem de sporen zou geven bij het stoplicht. Het zijn immers niet echt prestaties die je verwacht bij een 405. Bovendien is de achterspoiler eigenlijk het enige écht opvallende dat de ware aard van deze 405 enigszins verraadt. Natuurlijk is er ook nog wat dikker bumperwerk en hij staat in dit geval op lichtmetalen wielen die voor zover wij weten niet onder de 405 T16 horen maar onder de 205 GTI.

De Peugeot 405 T16 was weliswaar niet zo extreem als zijn kleine broer met dezelfde aanduiding, de 205 T16, maar je was met een 405 T16 beslist helemaal het heertje indertijd. Iemand met een goed gevulde portemonnee, bovendien. Er werden slechts ruim 1.000 stuks van gemaakt en hier in Nederland moest je dik 80.000 gulden neerleggen om er eentje in ontvangst te mogen nemen. De vorige eigenaar van deze 405 deed dat, de huidige eigenaar nam hem in 2007 over. Die heeft er dus alweer bijna 16 jaar lol van. Ongetwijfeld niet dagelijks, want het is nu vooral verstandig om zo'n 405 T16 een rustig leven te gunnen. Reken maar dat hier een (zeker voor een 405) behoorlijk prijzige auto staat. Waarschijnlijk ben je zomaar hetzelfde kwijt als toen hij nieuw was en hij zal alleen nog maar meer in waarde stijgen.

Bijna twee jaar geleden kon AutoWeek ervaren hoe de Peugeot 405 T16 zich verhoudt tot zijn moderne nazaat, de 508 PSE. Ben je meer benieuwd naar onze eerste indruk eind 1992? Die lees je hier.