In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Niet elke auto die in 'In het Wild' voorbij komt, is in puntgave staat. Integendeel. We staan ook nu weer stil bij een bijzondere auto die er niet heel best uitziet: een Peugeot 405 Mi-16 uit 1992.

De Peugeot 405 is tegenwoordig hoe dan ook het koesteren waard, want het is inmiddels een zeldzame verschijning in ons land. Als het ook nog eens om een speciale uitvoering gaat, dan mag je al helemaal hopen op een liefhebber die er goed voor zorgt. Het lijkt er helaas op dat bij uitgerekend deze Peugeot 405 Mi-16 ergens in zijn bestaan iets mis is gegaan. Zo zien we sowieso al wat niet te missen sporen van overenthousiaste huisvlijt, maar de auto ziet er überhaupt niet heel geweldig uit. De voorbumper hangt op half zeven, de kentekenplaat aan de voorzijde is verbogen en er is van voor tot achter groene aanslag te zien.

Een blik op de kentekengevens van deze door XBXG gespotte 405 wijst uit dat de Mi-16 helaas al dik een halfjaar geen geldige apk meer heeft. Aan de genoemde groene randjes en de begroeiing op de parkeerplaats maken we op dat de auto op zijn minst al die tijd ook al stil heeft gestaan, mogelijk zelfs nog langer. De laatste keuring was eind 2022 en in 2023 is de auto van eigenaar gewisseld. Wie weet hoe kort daarna het al is misgegaan. Eén mogelijk positief teken is dat er bij de laatste keuring geen aandachtspunten waren. Tegelijkertijd wijst dat er mogelijk op dat een acuut (en wellicht groot) probleem tot de lange stilstand leidde.

De grote vraag is nu natuurlijk: wat zijn de plannen van de eigenaar? Zo'n vertimmerde Peugeot 405 Mi-16 is weliswaar niet de meest waardevolle klassieker, maar wel eentje die het wat ons betreft verdient om in ere hersteld te worden. Met zijn 160 pk sterke 1.9 (deze heeft nog geen katalysator) was het voor zijn tijd echt een vlotte middenklasser. Dat straalde de Mi-16 ook wel uit. In knappere staat is het echt een auto waar menig liefhebber voor te vinden is. Het kan dus ook nog een lucratief verhaal worden voor de eigenaar om de auto in ere te herstellen, al is het natuurlijk vooral ook leuk als hij of zij er dan eindelijk zelf weer van gaat genieten.