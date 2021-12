Peugeot 405 (1995) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Peugeot 405 past perfect in een rijtje auto's dat je in de jaren 90 op elke straathoek zag staan en inmiddels vrijwel uitgestorven is in ons land. Exemplaren die niet op de sloop zijn beland, zijn bijna allemaal naar verre oorden verdwenen. Vooral in Noord-Afrika loop je grote kans om nog een voormalig Nederlandse 405 tegen het lijf te lopen. De 405's die hier nog wel zijn, zijn het koesteren waard. Van de dik 80.000 exemplaren die er hier verkocht zijn, staan er nog enkele honderden op Nederlands kenteken. Er zullen veel afgetrapte exemplaren bij zijn, maar dat deze rode uit 1995 is er daar absoluut niet één van.

Afgaande op de foto's hebben we hier te maken met een 405 die heel keurig behandeld is in zijn toch alweer 26 jarige bestaan. Hij staat nog netjes in de lak, de bumpers zijn niet grijs uitgeslagen en zelfs de wieldoppen lijken volledig vrij van schade te zijn. Ook in het interieur gaat het er behoorlijk vlekkeloos aan toe. Hier zijn geen scheuren in de bekleding, krassen op het kunststof of aangekoekte stille getuigen van een fastfoodverslaving van een voormalige eigenaar te bekennen.

De historie van deze 405 weerspiegelt een warme behandeling. Hij is namelijk tot 2016 bij de eerste eigenaar gebleven. Daarna heeft de 405 slechts één andere eigenaar gehad. Allebei hebben ze de Peugeot duidelijk niet als kilometervreter gebruikt, want met pas 109.477 km op de klok kunnen we wel stellen dat hij erg weinig ervaring op de weg heeft. Dat hoeft niet per se gunstig te zijn, overigens, maar het sterkt het vermoeden dat hij lange tijd bij iemand van een wat hogere leeftijd heeft gebivakkeerd. Iemand die zuinig is op zijn spullen en - afgaande op de onderhoudsboekjes - er lange tijd voor heeft gezorgd dat de Peugeot ook technisch netjes bijgehouden werd.

Wat deze 405 misschien nog wel leuker maakt, is dat het een redelijk pretentieloze uitvoering is. De GLX stond in 1995 onderaan de bestellijst en dat zie je terug in het feit dat de auto wieldoppen, een eenvoudig stoffen interieur, raamslingers en een analoge klok in het instrumentarium heeft. Een toerenteller? Nergens voor nodig. In deze 405 kwam je desondanks prima comfortabel van A naar B ondanks de vrij basale uitrusting. Hij is er helemaal klaar voor om dat ook anno 2021 nog te bewijzen aan de derde eigenaar. Die kan 'm voor €2.500 al mee naar huis nemen. Dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo'n gekke prijs en we twijfelen er niet aan dat iemand met een plekje in zijn hart voor Peugeot of specifiek de 405 binnenkort zijn kans grijpt.

Wie overigens nog een echt nieuwe 405 wil, moet eens een kijkje nemen bij het aanbod van Iran Khodro. Die Iraanse autofabrikant bouwt namelijk tot op de dag van vandaag nog 405's of daarop gebaseerde auto's. Zo kun je 'm nog gewoon als Peugeot 405 SLX met een licht gewijzigd uiterlijk kopen, maar ook heb je de Peugeot Pars. Die tweede is ook direct als 405 te herkennen, maar oogt zoals de 405 eruit had gezien als Peugeot die eind jaren 90 nog zelf bouwde en had gefacelift. Dan is er ook nog de IKCO Samand, die weliswaar zijn basis en deels de carrosserievorm deelt met de 405, maar verder wel een wat meer eigen uiterlijk heeft.