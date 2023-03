Volvo Amazon (1965) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De maand maart is pas twee dagen oud en toch hebben we al twee 50-plussers te pakken die zich weer in het openbaar vertonen. Eerst een Citroën ID uit 1966, nu duikt er een Volvo Amazon uit 1965 op. Jente Horsting zette de 58-jarige Zweed op de foto en we danken haar natuurlijk hartelijk voor het delen van deze foto's. Toeval of niet, maar onlangs kwam er ook al een (weliswaar totaal andere) leuke Volvo op haar pad. Deze Amazon is een slag ouder dan die 343, maar wel minder zeldzaam. De Amazon is immers een bijzonder populaire klassieker in ons land. Dat betekent niet dat de Amazon niet ook eens in deze rubriek in het zonnetje moet worden gezet.

Dit exemplaar mag vrij letterlijk wel even in het zonnetje staan, want de rijp stond erop vanochtend. Van een beetje vorst of slecht weer worden Amazons niet snel warm of koud (snap je 'm?); ze kunnen veel hebben. Dat is ook een van de redenen dat je ze nog relatief veel ziet; ze steken goed in elkaar en zijn betrekkelijk eenvoudig rijdend te houden. Daarbij is de B18-vierpitter, die ook in dit exemplaar ligt, een krachtbron die doorgaans in een illuster rijtje van vrijwel onverwoestbare motoren wordt gezet. In dit geval hebben we te maken met een Volvo 122S (Amazon was niet de officiële modelnaam vanwege een juridisch geschil tussen Volvo en Kreidler) en de 'S' geeft aan dat het een sportievere uitvoering is, met een dubbele-carburateurversie van de 1.8.

De Amazon heeft een lekker typisch kleurtje en het zwarte dak en de verstralers voorop geven hem nog wat extra 'smoel'. Uiteraard zitten er ook donkerblauwe platen op, zoals je dat verwacht op een Amazon, alleen zouden die er in dit geval officieel niet op mogen zitten. De auto is namelijk in 1984 ingevoerd in Nederland en heeft toen een nieuw Nederlands kenteken (XX-00-XX) gekregen. Volgens de letter van de wet moeten er dan gele platen op zitten, maar we verwachten niet dat hier snel moeilijk over zal worden gedaan. We snappen overigens wel dat de Amazon nu al op de openbare weg te vinden is, want de huidige eigenaar heeft hem pas net iets meer dan een maandje en wil er waarschijnlijk direct maximaal van genieten. Veel plezier ermee!