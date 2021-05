Peugeot 405 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Franse auto’s zijn vaak een dankbaar onderwerp voor de rubriek Facelift Friday. Renault maakte het bonter in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, maar ook Peugeot ging vaak rigoureus te werk. De Peugeot 405 was echter zo mooi toen-ie op de markt kwam, dat je je kunt afvragen wat ze daaraan moesten veranderen bij de cosmetische ingrepen halverwege de levenscyclus. We focussen ons in deze aflevering vooral op de achterkant, want die ging voornamelijk op de schop bij de facelift van de Peugeot 405.

Met de 405 zette Peugeot een mooie nieuwe lijn neer, waarbij de jarenlange samenwerking met Pininfarina opnieuw tot designhoogstandjes leidde. De 405, de latere 605, de kleine 106 en de mooie ronde 306, stuk voor stuk modellen die hun klasse opfleurden.

In 1987 verscheen de 405 op de markt. Peugeot was ook echt wel toe aan iets nieuws in de middenklasse. De 505 en de 604 liepen op hun laatste benen, de 405 zou aan de onderkant de boel overnemen, de 605 moest gelden als ware opvolger van de twee grootste Peugeots en dat was natuurlijk een echte E-segmenter. Het was een drukke boel in de klasse waar de 405 Peugeot vertegenwoordigde en in die jaren volgde de ene na de andere gladgetrokken middenklasser. In 1987 en 1988 kwamen de nieuwe Mazda 626, de Opel Vectra, de nieuwe Volkswagen Passat en de Toyota Carina II, om maar wat voorbeelden te noemen.

In 1993 werd bij de facelift van de 405 het front ongemoeid gelaten, maar aan de achterzijde kreeg de 405 als sedan nieuwe achterlichtunits en een compleet gladgetrokken achterklep. De geribbelde plaat tussen de achterlichten was na 1993 verdwenen. De Break deed opmerkelijk genoeg niet mee. Al die ophef om wat nieuwe achterlichten? Nou nee hoor, want ook het eigenzinnige dashboard van de 405 ging op de schop. De geprononceerde ventilatieroosters verdwenen en de boel werd vanbinnen duidelijk glad getrokken. Een nieuw dashboard bij een facelift zag je destijds wel vaker, zeker bij de Franse merken die dus niet op een wijziging meer of minder keken. Dat dashboard drong overigens wel weer door tot de vanbuiten amper aangepaste Break. We zeiden het toch al: dankbaar onderwerp voor Facelift Friday, die Franse merken!

Naar welke versie gaat jouw voorkeur uit bij de 405, het origineel, of de facelift?