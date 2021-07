Peugeot 405 Break – In het Wild

Voordat een auto de klassiekerstatus bereikt, moet hij doorgaans eerst door een nare fase waarin het gewoon ‘een oud hok’ is. Deze Peugeot 405 1.9 GRD (!) is afgaande op z’n uiterlijke staat wel erg lang in die tussenfase blijven hangen, maar is toch al een echte zeldzaamheid.

Of deze auto ooit een klassieker wordt, is natuurlijk zeer de vraag. Hij is vies, hij is beschadigd, de strip op de achterklep ontbreekt en de kilometerstand is ongetwijfeld hoog.

De eigenaar is dus duidelijk geen liefhebber zoals we die in klassiekerkringen vaak zien, maar toch lijkt niets of niemand hem of haar van de trouwe Franse Break te kunnen scheiden. De walmende 1.9 GRD uit 1993 is voor menig Amsterdams gemeenteraadslid voldoende reden om de doodstraf nog eens te heroverwegen en auto en eigenaar kregen in de afgelopen jaren te maken met milieuzones en fijnstoftoeslag, maar zijn toch al sinds 2003 onafscheidelijk. Jawel: deze persoon tikt al achttien jaar braaf het steeds hogere mrb-tarief voor diesels af!

Nu scheelt het wel dat zo’n 405 naar hedendaagse maatstaven bijna aandoenlijk klein en licht is. Deze stationwagen uit het D-segment weegt niet meer dan 1.133 kg, wat niet kan voorkomen dat het 70 pk-dieseltje er in het gunstigste geval 17 tellen over doet om de boel naar 100 km/h te krijgen. Andere tijden, maar voor sommigen zijn die tijden nog lang niet voorbij.