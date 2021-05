Peugeot 205 vs. Opel Corsa - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Tegenwoordig is de Opel Corsa een zustermodel van de Peugeot 208, maar 30 jaar geleden stonden Opel en Peugeot uiteraard nog lijnrecht tegenover elkaar. Opel toen ook al met de Corsa, Peugeot met de 205. We zochten destijds uit welke van de twee de beste keuze was als je in de markt was voor een kwieke diesel.

Dertig jaar geleden waren de Opel Corsa A en Peugeot 205 al redelijk op leeftijd. De Corsa verscheen in 1982, de 205 een jaar later. In 1991 leken ze dan ook in hun nadagen te zitten, al bleek later de rek er voor de 205 nog lang niet uit. Hoewel het dus de jongsten niet meer waren, waren ze nog altijd zeer relevant en met de komst van 'sportieve' diesels voor beide auto's was er dus een goede reden om de twee nog eens tegenover elkaar te zetten. De Corsa 1.5 TD en 205 D Turbo waren gericht op mensen die veel kilometers maakten, het liefst ook vlot van A naar B kwamen, maar tegelijkertijd niet te diep in de buidel wilden tasten. Zeer interessante auto's voor forensen of vertegenwoordigers dus, als het allemaal niet zo groot en luxe hoefde te zijn.

Het eerste dat ons opviel met de Corsa en 205 zij-aan-zij, was dat het uiterlijk van de 205 nog steeds fris voor de dag kwam, ondanks de subtielere facelift dan die van de Corsa. Er zat slechts één jaar verschil tussen de twee, iets dat de redacteur van dienst op basis van het uiterlijk haast niet leek te geloven. De uitrusting hielp de 205 daarbij ook wel een handje. De D Turbo kreeg namelijk wat spul mee van de XS, de sportiefste uitvoering voor wie de GTI een stap te ver ging. Dat zag je onder meer terug in de voorbumper met de verstralers erin, alsmede de sportieve kuipstoelen en het sportstuurtje. Opel pakte het met de Corsa bescheidener aan. Wel waren er optioneel voor een meerprijs van 1.080 gulden sportievere driespaakswielen leverbaar.

Zuiniger

Het rijden in de twee was uiteindelijk natuurlijk wat belangrijker, want dat was immers waarmee deze compacte diesels veel bezig zouden zijn. De Corsa had een kleinere motor dan de 205 en - niet geheel verrassend - was-ie daardoor wat minder vlot. Toch trok dankzij de turbo de 1.5 er nog best aardig aan en was het verschil van 300cc ten opzichte van het blok in de 205 vooral goed te merken in het verbruik. Niet dat de Peugeot dorstig was, maar de Corsa had dat echt als opvallend pluspunt. 5,2 l/100 km ging er gemiddeld doorheen, tegenover 6,1 l/100 km bij de 205. Ook was het blok wat minder rumoerig dan dat van de 205. Daarbij was de Corsa op de kop af 6.000 gulden goedkoper dan de 205 en dat was toch ook wel een fors verschil. De portemonnee zou dan ook in een oogwenk voor de Opel hebben gekozen.

Fijner

Toch was de meerprijs van de 205 wel te rechtvaardigen. Niet alleen sprak zoals gezegd het uiterlijk van de Fransman meer tot de verbeelding, maar ook het rijden en de praktische inzetbaarheid was simpelweg beter. De 205 was een vijfdeurs, de Corsa een driedeurs. Wilde je de Corsa 1.5 TD met achterportieren, dan was je aangewezen op de sedan. Ook was de bagageruimte in de 205 beter dan in de Corsa. Hij was dieper en had een lagere tildrempel. Rijden met de 205 was een plezierigere beleving dan bij de Corsa vanwege de duidelijk strakkere wegligging en het minder afstandelijke stuurgedrag. Het extra vermogen (78 pk tegenover 67 pk) was verder goed te merken en maakte het wat ongunstigere verbruik eigenlijk weer goed.

Keuze

Toch kon de 205 al met al niet echt een klinkende zege toegedicht worden. Het hing er heel erg vanaf waarnaar je op zoek was, welke van de twee beter bij je aansloot. De Corsa was zuiniger, niet onoverkomelijk minder krachtig en bovendien fors goedkoper. Een prima keuze dus voor wie vooral moet het kostenplaatje bezig was. Wie vooral wat meer sjeu, uitstraling en rijplezier wilde bij zijn kleine kilometervreter, koos het beste de 205. Later zou blijken dat de 205 D Turbo, grotendeels door de vrijwel onverwoestbare XUD-motor, ook wat langer meeging dan de Corsa.