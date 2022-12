Peugeot 208 op 1 in Nederland én Europa

De Peugeot 208 is niet nieuw, maar weet in 2022 ineens opvallend goed te scoren. Zowel in Nederland als in Europa stevent de compacte Peugeot af op een afgetekende nummer 1-positie op de verkoopranglijsten, maar de levertijden lopen op.

De huidige, tweede generatie van de Peugeot 208 werd in 2019 gepresenteerd. In zijn eerste volle jaar op de markt eindigde hij in Nederland op de tiende plek van de verkoopranglijst, in 2021 op plaats 7. In 2022 stoot hij ineens door naar de eerste plek, met een riante voorsprong op de Kia Niro die de laatste jaren als publiekslieveling geldt in Nederland. Tot en met november wist de compacte Peugeot 9.101 kopers aan zich te binden, tegen dik 6.600 voor de Niro. Daarmee wordt 2022 hoogstwaarschijnlijk het beste jaar voor de 208 ooit, na of met 2013. Het marktaandeel? 3,22 procent in 2022, tegen 1,89 procent in 2021 en 1,95 in 2020.

Ook in de rest van Europa staat de Peugeot 208 er prachtig voor. In 2021 moest hij nog genoegen nemen met een nummer 2-positie in ons werelddeel, na de Volkswagen Golf. Inmiddels stevent het Stellantis-product ook op deze schaal echter af op de eerste plek, met een gezonde voorsprong op de nummer 2. Peugeot verkocht tot en met november dan ook 10,5 procent méér 208’s dan in 2021, meldt Automotive News Europe aan de hand van cijfers van Dataforce.

Het succes van keuze

Hoewel enigszins onverwacht, is met name het Nederlandse succes van de 208 bepaald niet onverklaarbaar. De Peugeot 208 voldoet namelijk aan misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor succes in ons land: hij is er met verbrandingsmotoren én met volledig elektrische aandrijving. De Kia Niro en Volvo XC40 bewijzen al jaren dat dit bijna een garantie is op succes. De 208 voegt daar nog iets belangrijks aan toe, want hij is een stuk voordeliger dan die andere verkoopknallers. De elektrische e-208 is zelfs één van de voordeligste EV’s op de markt en dat maakt hem, ongetwijfeld in combinatie met zijn leuke voorkomen, voor veel kopers onweerstaanbaar.

De Nederlandse importeur bevestigt dat gevoel en voegt eraan toe dat de 208 juist door die relatieve betaalbaarheid erg in trek is bij particuliere EV-kopers. De volledig elektrische e-208 levert dan ook een grote bijdrage aan het succes van de 208 en is in Nederland inmiddels goed voor zo’n 60 procent van de verkopen. De populariteit van deze versie verklaart ook waarom de 208 het juist dit jaar zo goed doet, want volgens de importeur is de e-208 pas dit jaar ‘echt doorgebroken’. De overheidssubsidie voor elektrische auto’s, maar ook gunstige private-leasemogelijkheden worden door Peugeot Nederland specifiek aangewezen als belangrijke oorzaken voor dat succes, naast uiteraard de goede eigenschappen die het de auto zelf toedicht.

Levertijden

Door de wereldwijde tekorten aan onderdelen, personeel en transport is de levertijd van met name de elektrische Peugeot 208 inmiddels flink opgelopen. Hier ter redactie is zelfs een geval bekend van iemand die al een jaar op zo’n auto wacht. Dat geval lijkt geen uitzondering. Stellantis Nederland ziet die situatie helaas voorlopig niet verbeteren: “ Bij de e-208 overtreft de vraag het aanbod dusdanig dat de levertijden inmiddels flink zijn opgelopen. We doen er alles aan om de levertijd te beperken, maar de populariteit van de e-208 blijft onverminderd hoog. Met het opnieuw beschikbaar komen van de overheidssubsidie per 1 januari zal dit naar verwachting voorlopig zo blijven.” Daarmee is het trouwens ook zo dat Peugeot nóg meer 208’s had kunnen verkopen, als het die auto’s had kunnen leveren. Bij de reguliere 208 met verbrandingsmotor speelt dit probleem wat minder en is de levertijd ook aanzienlijk korter.

Van de elektrische Peugeot 208 is inmiddels een vernieuwde versie gepresenteerd, die met een lager verbruik, een iets grotere accu en meer dan 400 kilometer actieradius veelbelovende specificaties heeft. Het zal echter nog wel even duren voordat we deze versie in Nederland kunnen bewonderen, want met de nieuwe uitvoering is het leveringsprobleem uiteraard bepaald niet opgelost. Mensen die al op een e-208 wachten kunnen hun order wel omzetten naar de nieuwe versie, zegt Peugeot. Voorwaarde is wel dat er een GT-versie in bestelling stond, want de vernieuwde e-208 is er voorlopig alleen als GT.

Corsa

De Peugeot 208 staat niet alleen, maar heeft een technisch broertje in de vorm van de Opel Corsa. De Corsa lijkt dit jaar in Nederland van plek 8 (2021) naar plek 4 op te schuiven en eindigt in Europa naar het zich laat aanzien op een zesde plaats. Ook deze auto is er als EV, de Opel Corsa-e. Reken echter niet op een fors kortere levertijd door voor de Corsa te gaan: volgens Stellantis Nederland zijn er (ook) op dat vlak geen significante verschillen tussen de twee.