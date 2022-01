De best verkochte auto's van Europa in 2021

De Europese autoverkoop deed het in 2021 niet al te best. Ten opzichte van een toch al dramatisch 2020 zakte de verkoop van nieuwe auto's het afgelopen jaar nog eens verder in. Welke modellen rolden het vaakst de showroom uit in 2021? Dataverzamelaar JATO Dynamics zet de bestverkochte merken en modellen op een rijtje.

Ten opzichte van 2020 daalde het totale aantal registraties voor de 25 lidstaten van de Europese Unie samen met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland met 1,6 procent ten opzichte van 2020. Dat is dus een iets minder forse daling dan het eerdere cijfer van de Europese branchevereniging ACEA, die met alleen de lidstaten van de Europese Unie op een min van 2,4 procent uit kwam. Dat komt vooral omdat het Verenigd Koninkrijk in 2021 een plus van 1 procent wist te behalen in de autoverkopen, Zwitserland op een stijging van 0,6 procent uitkwam en men in Noorwegen maar liefst 24 procent meer auto's registreerde dan in 2020.

Vorig jaar deed Volkswagen het in Europa het beste. Het merk verkocht 1.273.892 auto's en de Volkswagen Golf werd met 205.408 nieuw geregistreerde exemplaren de bestverkochte auto van Europa. De gehele Volkswagen Group is goed voor een marktaandeel van ruim 25 procent. Qua marktaandeel komt Stellantis op de tweede plaats met ruim 20 procent, gevolgd door Groupe Renault met ruim 9 procent. Peugeot staat in het toplijstje van de merken met 727.973 auto's op de tweede plek achter Volkswagen, maar Toyota volgt Peugeot op de voet met 706.056 auto's. De grootste stijger in het merkenlijstje is Tesla met een plus van 70,9 procent. De grootste dip is voor Ford met -19,2 procent ten opzichte van 2020.

In het lijstje is ook te zien hoe de verschillende fabrikanten en modellen presteren ten opzichte van 2019, het jaar dat het coronavirus nog geen weerslag had op de autoverkoop. Dan zie je bijvoorbeeld dat de verkoop van de Volkswagen Golf ten opzichte van 2019 met maar liefst 50 procent is ingezakt. Ook ten opzichte van 2020 staat de Golf er met een min van 27,9 procent niet al te best voor, maar dat neemt dus niet weg dat de bovenste plek van het erepodium dus voor dat model is. De Golf wordt gevolgd door de Peugeot 208 en de Dacia Sandero, waarbij de laatste een plus van 16,9 procent noteert ten opzichte van 2020. De grootste stijger is de Hyundai Tucson met een plus van 64,3 procent ten opzichte van 2020. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat het nieuwe model vorig jaar op de markt kwam. Ook de Tesla Model 3 laat met 64 procent een sterke groei zien.

Verschil met Nederland

Kijken we naar de Nederlandse ranglijst van 2021, dan valt op dat Volkswagen als merk in zowel Nederland als Europa aan kop gaat, maar de lijst voor het overige compleet verschilt. In ons land doet Kia bijvoorbeeld bijzonder goede zaken met de Niro en de Picanto, die in het toplijstje van de modellen in ons land op plek 1 en plek 4 staan. Kia is bij de modellen in zijn geheel niet terug te vinden in het toplijstje voor Europa, bij de merken staan de Koreanen op de elfde plaats. De Skoda Enyaq iV, bij ons goed voor een vijfde plek, staat er ook niet tussen bij de Europese verkooptoppers.