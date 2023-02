Peiling: hoe lang moest of moet jij wachten op je nieuwe auto?

Door allerhande tekorten lijken sinds 2020 maandenlange levertijden voor auto's eerder regel dan uitzondering. Dan hebben we het niet over ongekend populaire exclusieve auto's als de Ferrari Purosangue of Lamborghini Urus, maar over doodnormale exemplaren. Steeds vaker melden AutoWeek-lezers zich in onze redactiemailbox met verhalen over levertijden van soms wel langer dan een jaar voor doodnormale gezinsauto's. Daarom gooien we een balletje op: wie van jullie heeft te maken (gehad) met abnormaal lange levertijden? En als de levering dan uitgesteld werd: hoe liep het vervolgens af?

De aanleiding voor dit artikel is het toenemende aantal mailtjes dat we ontvangen van lezers met verhalen over onverwacht lange levertijden. We hebben het dan over situaties waarin een koper enkele maanden tot wel twee jaar lang moet wachten tot zijn of haar nieuwe auto voor de deur staat. Een treffend voorbeeld is de situatie van AutoWeek-lezer Jesper de Vries. Hij bestelde in maart 2021 een nieuwe Skoda Octavia bij de dealer, om vervolgens tot ruim tien keer toe verrast te worden met de boodschap dat de levering was uitgesteld. Nog deze week hoorde hij dat het verwachte leveringsmoment wederom naar achteren is geschoven, en wel naar week 11 van 2023. Krijgt hij de auto dan wel daadwerkelijk, dan heeft hij er dus zo'n twee jaar op moeten wachten.

Nu zijn zulke lange wachttijden in het hoogste segment niet uniek. Auto's als de genoemde SUV's van Ferrari en Lamborghini worden immers niet op grote schaal geproduceerd, maar vinden relatief veel belangstelling van kopers. Het resultaat: er nu een bestellen is wellicht mogelijk, maar je moet wel wachten tot de personen die je voorgingen hun exemplaar eerst ontvangen. Voor een zelf-samengesteld exemplaar van een Skoda Octavia en soortgelijke auto's zou je verwachten dat het anders ligt. Een aantal weken tot hoogstens enkele maanden wachten was gebruikelijk, maar sinds het begin van de pandemie komt het veel vaker voor dat kopers langer dan zes maanden moeten wachten.

Aanleiding

Toegegeven: vóór 2020 beschouwden we gebeurtenissen als een mondiale pandemie of een oorlog op het Europese continent nog als welhaast onmogelijk en mede daardoor is het opvangen van de gevolgen ervan knap lastig. Het begon met een tekort aan microchips, opgevolgd door personeelstekorten en vervolgens onderdeeltekorten als gevolg van de oorlog. Het gevolg: de lengtes van de wachttijden voor auto's zijn steeds lastiger te voorspellen. Behalve dat er sprake is van een heleboel inhaalwerk, kent elk tekort ook weer een eigen moment waarop het afneemt, verdwijnt of juist erger wordt.

Niet alleen Jesper de Vries ondervindt dat, maar steeds meer mensen die een nieuwe auto bestelden. Zo ook een familielid van ondergetekende, die in april van 2022 overging tot de koop van een nieuwe Skoda Enyaq. Aanvankelijk zou die auto in Nederland aankomen in - al een hele poos later - week 52 van dat jaar, waarna de prognose veranderde in week 8-2023, om later week 21-2023 te worden. In de wetenschap dat verdere uitstel op de loer ligt, opteerde hij deze week voor een andere beschikbare nieuwe Enyaq, in plaats van het door hemzelf samengestelde exemplaar. Nog langer wachten hoefde daardoor niet, maar vervolgens eindig je wel met een auto die toch niet helemaal de jouwe is.

Levertijdentopics

Nu gaat het in beide aangehaalde voorbeelden om auto's van Skoda, maar bij vele andere merken maken lezers die ons mailen soortgelijke dingen mee. Of het nu om een EV gaat of om een auto met een verbrandingsmotor: de mondiale actualiteiten hebben invloed op de bevoorrading van de onderdelen ervoor, van welk merk de auto ook is. Op de fora van Tweakers bestaan voor meerdere merken en modellen 'levertijdentopics', waarin kopers elkaar op de hoogte houden over de al dan niet ver uitgestelde verwachte leverdatums van hun nieuwe auto's. Let wel: tegelijkertijd moeten we ook aantekenen dat er merken en modellen zijn waarbij de problematiek niet of slechts in geringe mate speelt.

Toch: het komt veelvuldig voor en daarom is het voor ons als autoplatform voor onder meer consumenten razend interessant. Vandaar dat we bij deze een balletje opgooien om een beter beeld te krijgen van hoezeer de problematiek bij onze lezers speelt. Heb jij in 2020 of daarna een nieuwe auto besteld en is de levertijd ongebruikelijk lang? Of werd de verwachte leverdatum significant achteruit geschoven? Alle ervaringen omtrent het lang moeten wachten op een auto zijn welkom. We willen je dan ook aanmoedigen om je ervaringen, liefst met de nodige relevante details, hieronder uit de doeken te doen. Hoe lang moest je aanvankelijk wachten? Hoeveel langer duurt of duurde het? Heeft het je misschien wel doen besluiten om een koopcontract te ontbinden? Kruis het voor jou van toepassing zijnde antwoord hieronder aan en vertel er alles over in de reacties, dan kunnen wij de balans opmaken.

Deel je jouw ervaring hieronder, wees dan zo specifiek mogelijk. Geef aan wanneer je de auto bestelde, om welk merk, model en welke motorisering het gaat, wat de aanvankelijke levertijdindicatie was en hoe lang het uiteindelijk duurde of zal gaan duren.