Bovag en RAI verwachten lichte stijging autoverkopen in 2023

RAI Vereniging en Bovag wagen zich aan een prognose voor de Nederlandse autoverkopen in 2023. Die komt iets hoger uit dan dit jaar, maar dat zegt vooral veel over 2022.

Bovag en RAI Vereniging verwachten dat er in 2023 zo’n 340.000 nieuwe personenauto’s zullen worden verkocht in Nederland. Daarmee hebben we hoogstwaarschijnlijk te maken met een klein plusje ten opzichte van dit jaar, al geldt dat alleen nu de prognose van dit jaar door tegenvallende verkoopcijfers naar beneden is bijgesteld.

De lichte hoop voor 2023 is een gevolg van een verwachte verbetering in het consumentenvertrouwen, mede dankzij overheidsingrijpen in de energiecrisis. Daarnaast is de verwachting dat autofabrikanten er vaker in zullen slagen om bestelde auto’s ook daadwerkelijk te bouwen, doordat het iets minder lastig wordt om aan onderdelen te komen.

2022 wordt waarschijnlijk afgesloten met 300.000 tot 320.000 nieuwe auto’s, nadat er eerder nog werd uitgegaan van 370.000 stuks. Hoe dan ook gaat het nog slechter dan vorig jaar, toen er 322.831 auto’s werden verkocht. 2020 was iets beter, met 355.431 stuks. Ter vergelijking: daarvoor, in 2019, gingen er nog dik 450.000 auto’s over de toonbank. In 2011 waren dat er 560.000, in 1999 zelfs meer dan 611.000.