Pas op: code oranje om gladheid en sneeuw

Sneeuw en aanvriezing

93
Gladheid, gladde wegen (ANP)
Lars Krijgsman

Wie vandaag de weg op gaat moet extra goed opletten, want het kan erg glad zijn. Inmiddels geldt code oranje in veel provincies.

Het KNMI gaf eerder al de weerswaarschuwing code oranje af voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Code oranje geldt nu ook in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Overijssel, Gelderland en Groningen. De waarschuwing is afgegeven omdat het mogelijk opnieuw flink kan gaan sneeuwen. Bovendien kan het - hoewel er wordt gestrooid - glad zijn op de weg. Niet alleen door de sneeuw, maar ook door bevriezing van natte wegdelen. Mogelijk geldt code oranje later in de ochtend ook voor andere provincies.

Sinds zondagavond hebben strooiwagens van Rijkswaterstaat al meer dan 4 miljoen kilo zout gestrooid. Wie de weg op gaat, doet er goed aan de snelheid waar mogelijk te verminderen en afstand tot de voorligger te houden. Van rijstrook wisselen doe je zo geleidelijk mogelijk.

Door het winterse weer staat er maandagochtend al bijna 700 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat is het de drukste ochtendspits sinds december 2024. "Ter vergelijking, in 2025 zagen we geen ochtendspits drukker dan 650 kilometer."

