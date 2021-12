Parkeren in de stad: dit zijn de duurste vergunningen

Betaald parkeren: in veel Nederlandse steden is er geen ontkomen meer aan. Ook bewoners zijn daarbij in meer of mindere mate de klos. AD.nl zette de duurste parkeervergunningen van Nederland op een rijtje. Daar zitten ook enkele verrassende plaatsnamen tussen.

Datasite LocalFocus onderzocht alle 352 gemeenten van Nederland en bekeek in welke plaatsen bewoners een parkeervergunning nodig hebben om hun auto kwijt te kunnen. Als het gaat om parkeerkosten is er eigenlijk altijd dezelfde usual suspect: Amsterdam. Dat is in het geval van parkeervergunningen niet anders. Autobezitters die in hartje Amsterdam binnen de Singel wonen, mogen per jaar €567,48 aftikken voor een parkeervergunning. In Utrecht, dat overigens hard bezig is om de auto uit het centrum te verbannen, is het met een maximaal jaarbedrag van €442,08 niet heel veel beter gesteld. Als we kijken naar de rest van de Randstad is het in Rotterdam en Den Haag met een maximumbedrag van respectievelijk €115,20 en €64,80 een stuk goedkoper om je auto een plaatsje te gunnen.

Desondanks zijn de gemeenten met parkeervergunningzones in de minderheid. In ongeveer zes op de tien gemeenten hoef je namelijk helemaal niet te betalen voor een parkeerplek, ook al gaat het hier in de regel om de kleinere gemeenten. Daarnaast hanteren sommige gemeenten dat bewoners wel een vergunning aan moeten vragen, maar waar dan geen kosten aan verbonden zijn. Dat gaat onder meer op voor de gemeenten IJsselstein en Valkenburg.

Per provincie zijn dit de duurste plaatsen om een parkeervergunning te hebben. Let wel: het gaat hier steeds om het duurste bedrag. Soms zijn er binnen een bepaalde plaats goedkopere zones om een parkeervergunning aan te vragen.