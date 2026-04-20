Chinees automerk komt met toilet voor onder je stoel

De uitvinding is volgens de autobouwer vooral bedoeld voor bestuurders die urenlang achter het stuur zitten. Volgens de ingenieurs van Seres moet de innovatie ‘voorzien in de toiletbehoeften van gebruikers tijdens lange reizen, tijdens het kamperen of bij een langer verblijf in de auto’, zo meldt de BBC.

Hoewel een ingebouwd toilet in een personenauto in eerste instantie als een 1 aprilgrap klinkt, laat het patent precies zien hoe de huidige automarkt in elkaar steekt. De concurrentie op de markt voor elektrische voertuigen (EV’s) is moordend, zeker in China. Merken doen er alles aan om consumenten te trekken met unieke en soms ietwat absurde snufjes. Van ingebouwde bioscoopschermen en uitschuifbare bedden tot massagestoelen en karaokesystemen. En nu dus een heus toilet dat bovendien reageert op je stem.