Dikke kans dat je de enveloppen van het CJIB uit Leeuwarden wel kent. Geen leuke post om te ontvangen, maar het is in elk geval niet te missen dat je een boete moet betalen. Lastiger wordt het als je een boete digitaal krijgt. Sommige mensen zijn er nog niet helemaal op ingesteld om via MijnOverheid berichten te ontvangen, terwijl ze hiervoor wel ooit toestemming hebben gegeven. Het gevolg: boetes komen binnen, maar blijven onbetaald. Vervolgens komen de aanmaningen, terwijl degene die ze moet betalen nog steeds van niets weet. In Amsterdam kreeg maar liefst 36 procent van de mensen die digitaal een boete ontving een aanmaning, tegenover 20 procent van de mensen die de boete per post ontving.

Onder meer in Utrecht, Groningen en Enschede worden parkeerboetes op deze manier verstuurd als je bepaalde toestemmingen hebt gegeven in MijnOverheid. Ook als je Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven als je gemeente hebt aangevinkt, krijg je parkeerboetes digitaal toegestuurd. De Nationale Ombudsman waarschuwt volgens de NOS: "Mensen weten vaak niet precies waarvoor ze ooit toestemming hebben gegeven in MijnOverheid. Ze weten bovendien niet wat MijnOverheid allemaal doet, parkeerboetes versturen bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen er maar één keer per halfjaar in kijken." Dan begrijp je dat zo'n boete aan de aandacht ontglipt en er dan soms al een aanmaning ligt. De Nationale Ombudsman pleit er dan ook voor om alle boetes gewoon per post te blijven versturen.

Ga je zelf twijfelen of je geen post mist? Ga dan naar de website van MijnOverheid. Hier kun je onder meer instellen of je mailnotificaties wil ontvangen bij digitale post. Dat kan het al een stuk makkelijker maken om boetes niet te missen. Er ligt echter ook een verantwoordelijkheid bij gemeentes, die dergelijke boetes soms veel te vaag presenteren in het onderwerp van het bericht. Dat kan er eveneens toe leiden dat het aan de aandacht van mensen ontglipt.