Opel Vectra (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Opel Vectra A kwam eind 1988 op de markt als opvolger van de Opel Ascona. Mogelijk wijzigde Opel de modelnaam van zijn middenklasser om de Ascona te doen vergeten. Of dat daadwerkelijk zo was of niet; de Vectra slaagde er in ieder geval wel in. In 1990, het tweede hele jaar dat de auto op de markt was, verkocht Opel er ruim 16.000 van: een stuk meer dan de Ascona in zijn beste jaar. Het jaar erop, 1991, was voor de Vectra het topjaar. Maar liefst 21.140 Vectra's verlieten in dat jaar de Nederlandse dealers.

Eén daarvan is de ZL-85-JN, die ruim dertig jaar geleden door zijn trotse eerste eigenaar in ontvangst werd genomen. Blij was-ie er vast mee, want hij reed er 14 jaar lang mee. Daarna kocht de tweede eigenaar 'm, die er bijna 18 jaar van genoot. Waarom die de auto uiteindelijk weg deed, vermeldt de verkopende partij niet. Wel is duidelijk dat de auto nooit al te zwaar op de proef is gesteld door beiden. Zo hoefden de nog steeds met de originele doppen bedekte wielen nog geen 70.000 kilometer af te leggen tijdens hun bestaan. Of de auto ook altijd binnen heeft geslapen, durven we te betwijfelen. De koets begint hier en daar in ieder geval te rotten.

Lekker nuchter

De bumpers, die uit twee verschillende kleuren plastic bestaan, zien er daarentegen nog wel goed uit. Al zou dat het gevolg kunnen zijn van een behandeling met een plasticmiddeltje dat na verloop van tijd opnieuw aangebracht dient te worden. Ze helpen in ieder geval een handje bij het plaatsen van de auto in de vroegere tijdsgeest: eind jaren '80 kreeg een minder luxe uitvoering van een auto nog gewoon ongespoten bumpers aangemeten, ook al was het er een in een hoger segment. Samen met de uiterst degelijke blik waarmee de Vectra-koplampen de wereld in kijken, zorgt de auto ervoor dat je je weer even terug in de tijd kunt wanen. Dit is nog een echte 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'-auto, waar het vroegere calvinistische Nederland als een blok voor viel - getuige de verkoopcijfers.

Ondanks die cijfers kom je Vectra's van deze generatie haast nooit meer tegen, wat dit aanbod des te leuker maakt. De lak van de auto heeft de tand des tijds goed doorstaan en de sedan lijkt nog geheel compleet. De eerdergenoemde wieldoppen zijn nog niet eens verweerd en de radio lijkt ook origineel, of stamt in ieder geval uit hetzelfde tijdperk. De wat los zittende bekleding van de bestuurdersstoel vormt een enkel gebruiksspoor.

Eigenlijk vormt alleen de roest op het oog een aandachtspunt. Technisch steekt de Vectra simpel in elkaar: de 1.6 met injectie werkte nooit al te hard, daar-ie maar 75 pk hoefde op te hoesten. Met 127 Nm koppel was de auto, met een leeggewicht van 980 kg, ook prima bedeeld. Tel daarbij op dat de hoeveelheid reeds afgelegde kilometers behoorlijk gering is, en de kans bestaat dat er alleen het een en ander aan rubbertjes aan vervanging toe is. Al zou, als de auto nooit langere tijd achtereenvolgend stilstond, zelfs dat mee kunnen vallen. Laat €2.250 achter in Diepenheim, en je kunt erachter komen. Moet je het alleen wel zien zitten om allerhande 'mijn vader had er vroeger zo één!'-opmerkingen te incasseren. De Vectra A was namelijk niet alleen in 1991, maar tijdens zijn hele loopbaan populair: zo'n 100.000 stuks kregen Nederlandse platen. Van de ruim 21.000 in '91 geleverde exemplaren zijn er nog zo'n 80 over.