Opel Vectra vernieuwd - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In 1993 was de eerste Opel Vectra alweer vijf jaar oud en dus vond Opel het hoog tijd om hem nog een keer op te frissen. Het zou de laatste ronde worden voor de Vectra A, die in dat jaar onder meer sterke concurrentie van de Ford Mondeo wachtte.

Na de Opel Ascona was de Opel Vectra een moderne verschijning toen hij in 1988 op de markt kwam. Toch begonnen 30 jaar geleden de jaren wel wat te tellen. Niet alleen omdat het simpelweg niet de nieuwste meer was, maar ook omdat de concurrentie bepaald niet had stilgezeten. Renault kwam bijvoorbeeld bijna met de Laguna en Ford had de Mondeo al onthuld. Werk aan de winkel dus voor Opel. Eind 1992 toonde het de vernieuwde Vectra. Geen wereldschokkende facelift, het was er vooral eentje waarbij er niet direct zichtbare verbeteringen kwamen.

Toch kon je de herziene Vectra wel direct herkennen. Bijvoorbeeld aan de neus, want de Vectra kreeg een grille die hem wat meer in lijn met de nog behoorlijk verse Astra F moest brengen. De koplampen, achterlichten en bumpers werden eveneens wat aangepast. Zetels met betere zijdelingse steun waren voortaan aanwezig in iedere Vectra en een nieuw ontworpen stuurwiel sierde het interieur.

Opel dacht vooral winst te behalen op het gebied van veiligheid. Met een nieuwe generatie concurrenten voor de deur kon de Opel Vectra op dat gebied wel wat modernisering gebruiken. Zo kreeg de Vectra airbags. Eentje voor de bestuurder en eentje voor de bijrijder. Anno 2023 is het haast niet meer voor te stellen, maar beide airbags waren aanvankelijk niet standaard aanwezig.

Passieve veiligheid

Wél standaard aanwezig waren de versterkingen van de koets. De Opel Vectra kreeg onder meer steviger B-stijlen en dorpels en ook kwamen er verstevigingen in de portieren om de klappen beter op te vangen als de Vectra in de flank werd geraakt. Gordelspanners waren ook nieuw en tevens zonder meerprijs aanwezig. Wat dan weer niet in iedere Opel Vectra zat, was ABS. Dat kregen de GT, CD en Turbo, bij andere uitvoeringen diende je 3.000 gulden bij te betalen.

Hoewel de gefacelifte Opel Vectra ons de indruk gaf weer behoorlijk bij de tijd te zijn, vreesden we toch wel enigszins voor zijn toekomst. Afgezet tegen de splinternieuwe eerste Ford Mondeo kwam de Vectra niet al te sterk concurrerend voor dag, ondanks de verbeteringen. Zo had de Mondeo van meet af aan wel altijd zonder meerprijs een airbag voor de bestuurder en ook hoorde ABS er altijd bij. Dat zou er in combinatie met de frissere uitstraling van de Mondeo voor zorgen dat de Vectra het alsnog erg zwaar kon krijgen, schetsten we.

Opel Vectra A op zijn retour

Er ging in 1993 inderdaad een flinke hap uit de verkoopaantallen van de Vectra. Waar er in 1992 nog krap 20.000 van verkocht werden in Nederland, bleef de Vectra in 1993 op 12.417 stuks steken. In 1995 waren de verkopen zelfs gehalveerd ten opzichte van 1992. Dat jaar kwam de échte aflossing in de vorm van de Vectra B, die in het eerste volle verkoopjaar (1996) bijna het succesvolste jaar van de Opel Vectra A kon evenaren.