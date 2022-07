Opel Vectra gooit hoge ogen - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Iedereen herinnert zich de BMW 3-serie E36 nog wel, de Opel Vectra A is mogelijk wat meer in de vergetelheid geraakt. Toch was het die Vectra die de 3-serie nipt aftroefde in een enorme multitest, 30 jaar geleden. Ook werd het de 'zakenauto van het jaar 1992'.

Binnenkort valt het doek voor de Opel Insignia, die natuurlijk de opvolger van de Opel Vectra was. Zo'n succes als de Vectra werd de Insignia niet. Met 21.140 verkochte exemplaren in topjaar 1991 was de Vectra A van alle Vectra's de meest succesvolle, een schril contrast met de 5.165 Insignia's die er in topjaar 2009 werden verkocht. Je werd er in de jaren 90 nog net niet mee doodgegooid, met die Vectra's. Niet verwonderlijk, als we kijken naar hoe de eerste Vectra in 1992 uit de verf kwam.

Twee keer winnaar

Om te beginnen lezen we in AutoWeek 29 uit 1992 dat de Vectra A dat jaar werd uitgeroepen tot 'zakenauto van het jaar'. Sterker zelfs, hij werd door de jury zelfs unaniem verkozen. Onder meer de Audi 80, Volkswagen Passat, BMW 3-serie en Mercedes 200-/300-serie legden het af tegen de Vectra. Was het dan echt zo'n goede auto? Kort gezegd: ja, maar hij stak niet met kop en schouders boven de rest uit.

Dat bleek wel uit een multitest die we even verderop in AutoWeek 29 uit 1992 treffen. Het laatste deel van een tweedelige test, waarin we uit 13 middenklassers de winnaar kozen. Het werd de Opel Vectra. Die troefde nipt de BMW 3-serie af, die op plaats twee eindigde. De Vectra scoorde 155 punten, de 3-serie 154, de Audi 80 kwam op plaats drie uit met 150 punten. Hekkensluiter was de Hyundai Lantra, die 137 punten scoorde.

'Symbolisch voor de middelmaat'

Dat de Vectra won, had niet te maken met dat hij ergens heel erg in uitblonk. Hij zat gewoon op tal van fronten bij de beste auto's, haast op een onopvallende manier. "Het is temeer verrassend omdat hij alleen bij de beoordeling van de carrosserie de hoogste score haalt. Hij maakt het iedereen ten minste ten dele naar de zin", zo concludeerden we. "Ergens verdient de Opel zijn titel niet echt. Hij heeft in alle opzichten goede, maar geen bovengemiddelde eigenschappen. Uit dat hout is niettemin de winnaar gesneden. Nooit valt hij negatief op, alles wat verwacht mag worden doet hij behoorlijk. Hij is symbolisch voor de middelmaat."

De sterkste punten van de Vectra vonden we de (bagage)ruimte, het verbruik (GLS 1.8i), de rechtuit-stabiliteit en de remmen. De prestaties, versnellingsbak en de basisprijs waren punten waarop de Vectra het minst scoorde, maar nog altijd keurige zevens.

Hoewel de Opel Vectra won, waren de verschillen met de andere geteste auto's niet bijzonder groot. "Ook verder naar beneden op de lijst blijven de verschillen bijzonder klein. Elke auto heeft wel een testonderdeel waarop hij goed scoort." Overigens missen we in de vergelijkende test nog wel wat populaire middenklassers, zoals de Ford Sierra en de Peugeot 405. Auto's die in de jaren 80 en (begin) 90 ook hebben bewezen behoorlijk wat klanten naar de showrooms te trekken. Waarom die er niet bij waren, is onduidelijk.