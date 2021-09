Dit artikel is verschenen in AutoWeek 36 2021

Het is interessant dat Opel de aanduiding GSi bij de Insignia laat terugkeren, want het is precies de aanduiding die bij zijn in 1988 geïntroduceerde voorganger Vectra zo node werd gemist. De lettercombinatie GSi was destijds even welluidend als het door Volkswagen voor de Golf geclaimde GTI. Wie verkondigde een Corsa GSi of Kadett GSi te rijden, hoefde verder niets uit te leggen, hoogstens bij laatstgenoemde of het om de 16V-versie ging. Pakweg een jaar na de introductie van de alledaagse Vectra’s achtte Opel de tijd rijp om het sportieve topmodel te lanceren, waarvoor het naar de 150 pk sterke machinerie van de Kadett GSi 2.0-16V greep.

De 16 klepjes maakten hier het verschil, want de reguliere Vectra was er reeds als 2.0i met 115 pk; op zichzelf al geen misselijke ­variant. De opper-Vectra ­onderscheidde zich uiterlijk door steviger schoeisel en enig subtiel spoilerwerk en onderhuids door een nieuwe, voor de gelegenheid onafhankelijke achterwielophanging. Dat laatste dankte hij aan de toen eveneens geïntroduceerde 4x4-versie, die niet met de gebruikelijke semi-onafhankelijke as overweg kon. Al met al een bijzonder fraai geheel, dat de Vectra uitstekende prestaties en een dito weggedrag bezorgde. Alleen moest er nog een goede naam voor het topmodel komen. Opel besloot in al zijn wijsheid om het fraaie en kenmerkende GSi aan de Corsa en Kadett te ­laten, en de Vectra te laten meevaren met de koers die het met de Omega had ingezet.

Zodoende kreeg de Omega 3000 ge­zelschap van de Vectra 2000. Daarbij werd erop gemikt dat laatstgenoemde door de liefhebbers van het sportieve genre met even wijd gespreide armen zou worden onthaald als eerder de top-Omega. Of dat lukte? Ons gevoel zegt dat de Vectra 2000 zich minder nadrukkelijk tussen de oren van de liefhebbers heeft weten te nestelen dan de auto’s waarmee hij concurreerde, zoals de Alfa 75 Twin Spark, Peugeot 405 Mi16 en Renault 21 Turbo. Vectra GSi 2.0-16V had meer tot de verbeelding gesproken.