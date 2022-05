Opel Senator en Honda S600 – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Willem fotografeert niet alleen auto’s als hij ervoor wordt betaald, maar ook in zijn vrije tijd. Dat was bijvoorbeeld het geval toen hij onlangs een fraaie, donkergroene Opel Senator van de allerlaatste lichting stond te platen. De eerste foto was nog niet gemaakt of er komt een even schitterende als kleine Honda S600 voorbij. Dat verdient een dubbele ‘In het Wild’!

Eerst de Opel. Het betreft een origineel Nederlandse Senator uit 1993, het allerlaatste jaar voor deze modelreeks. Sinds die tijd is er veel veranderd. Waar de eerste eigenaar de prachtige Opel vermoedelijk bestelde om te voorkomen dat hij of zij zich met een Omega moest gaan behelpen, doen we het anno 2022 alweer achttien jaar zonder Omega en is zelfs Vectra-opvolger Insignia op sterven na dood. De Senator was als het topmodel de laatste stuiptrekking van de écht grote Opels en had uiteraard achterwielaandrijving en een V6. Die is in dit geval 2,6 liter groot, het basismotortje in die dagen. Zo’n late Senator is in feite een verlengde Omega A, maar wel met meer luxe en een eigen kop en kont. Als de achterlichten je bekend voorkomen, is dat overigens niet gek: de Bristol Blenheim van je buurman heeft ze ook.

Dan de Honda. Ook dat is een auto uit het laatste jaar van zijn generatie, al is dat met drie productiejaren wat minder verwonderlijk. De rode roadster stamt uit 1966, vlak voordat de S600 zou worden opgevolgd door de qua uiterlijk nagenoeg identieke S800. Net als bij een oudere Mercedes S600 slaat de naam van de Honda op de cilinderinhoud, alleen tellen we hier wel een nulletje minder. Een 606 cc ‘groot’ viercilindertje helpt hier 58 pk op de been, maar dat is genoeg om het piepkleine en slechts 700 kg wegende autootje kwiek vooruit te helpen. In dit geval hebben we niet te maken met een originele Nederlander, maar met een auto die sinds 2017 op Nederlands (klassieker-)kenteken staat. Sinds import is hij niet meer van eigenaar gewisseld.