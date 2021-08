Opel Rock-E is Duits stadsvriendje

Opel heeft een even zo nieuwe als compacte elektrische auto gepresenteerd: de Rocks-E. De Rocks-e is een kleine elektrische tweezitter die specifiek bedoeld is voor gebruik in de stad. Wie het EV-nieuws rond Stellantis-zustermerk Citroën de laatste jaren op de voet heeft gevolgd, komt de auto ongetwijfeld bekend voor.

De Rocks-E is voor Opel helemaal nieuw, maar de auto zelf kennen we al een tijdje. In feite is de Opel Rocks-E namelijk een Citroën Ami waar Opel zijn eigen designsausje overheen heeft uitgegoten. Net als de Ami is de Opel Rocks-E volgens de Nederlandse wetgeving geen auto, maar een brommobiel of microcar. Dat betekent dat je er geen B-rijbewijs voor nodig hebt en je het guitige EV'tje al vanaf 16-jarige leeftijd met een brommerrijbewijs legaal door de stad mag loodsen.

Net als de Citroën Ami is de Opel Rocks-E 2,41 meter kort, wat de kleiner Freund nog 9 centimeter korter maakt dan de eerste generatie Smart Fortwo (City Coupé). De 471 kilo lichte elektrische stadsrakker heeft een 5,5 kWh accu waar een 8 pk sterke elektromotor z'n energie uit put. Z'n topsnelheid bedraagt logischerwijs een bescheiden 45 km/h. De actieradius bedraagt zo'n 75 WLTP-kilometers. Thuis aan het stopcontact is de Rocks-E in 3,5 uur weer helemaal vol te laden. Opel levert een adapter waarmee je de Rocks-E ook in een publieke laadpaal kunt prikken.

Vanbuiten is de Rocks-E overduidelijk Opel's versie van de Citroën Ami, wat betekent dat het onderste deel van de carrosserie helemaal symmetrisch is vormgegeven. Opel's versie heeft een ander inzetstuk in z'n neus, compleet met dieper liggende strook rond de ronde led-dagrijverlichting en de achterlichten waarmee Rocks-E een meer Opel-achtig voorkomen krijgt. De Rocks-E heeft andere wielen dan de Ami en ook de inzetstukken in de voor- en achterbumper zijn net even anders dan die van z'n Citroën-broertje.

De Opel Rocks-E, wiens naam een verwijzing is naar de optisch stoerder aangeklede versies van de inmiddels ter zielen gegane Karl en Adam, is vanaf de herfst van dit jaar in Duitsland beschikbaar. De Rocks-E doet later andere markten aan. Welke dat zijn, zegt Opel in een reactie aan AutoWeek nog te onderzoeken. Of de Rocks-E naar Nederland komt, is op dit moment dan ook nog niet te zeggen.

Zou de Rocks-E iets zijn voor bijvoorbeeld een slim deelprogramma in steden als Amsterdam of Rotterdam? Laat het ons weten in de reacties.