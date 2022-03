Opel Rocks-e Kargo: elektrisch bestelwagentje voor Nederland

Begin 2022 bevestigde Opel dat het de Rocks-e naar Nederland zou halen. Die 2,41 meter korte kleine stads-EV is een broertje van de Citroën Ami. Net als die Citroën Ami krijgt ook de Opel Rocks-e een bestelversie: de Rocks-e Kargo.

De Rocks-e Kargo is een elektrische bestelauto voor in de stad waarmee Opel kleine vrachtjes wil laten rondbrengen. De Rocks-e is van nature een klein karretje en dus is het logisch dat je in de bestelversie geen enorme lading kwijt kunt. Op de plaats waar normaliter de bijrijdersstoel zit, heeft Opel een modulaire laadruimte gemaakt. De bagageruimte is zowel via de passagiersdeur als vanaf de bestuurdersstoel te bereiken. De te vergrendelen bergruimte heeft zo'n 260 liter aan opbergplek, volgens Opel groot genoeg om vrachtjes die veelal via scooters worden rondgebracht te vervangen, zoals maaltijden en medicijnen. De laadvloer van de bagageplek is in hoogte verstelbaar. In de laagste stand kun je er voorwerpen met een lengte van tot 1,2 meter in kwijt. Het maximaal laadvermogen bedraagt 140 kilo.

De aandrijflijn van de Opel Rocks-e Kargo is identiek aan die van de reguliere Rocks-e. Dat betekent: een 8 pk (piekvermogen 12 pk) sterke elektromotor die zijn levenslust haalt uit een 5,5 kWh accupakket. De actieradius bedraagt 75 kilometer, de topsnelheid is vastgesteld op 45 km/h. Doordat ook de Rocks-e Kargo door de wet als brommobiel wordt gezien, mag je er vanaf 16 jaar en met een brommerrijbewijs al mee rondrijden. Net als bij de conventionele Rocks-e opent het portier aan de bijrijderskant - in dit geval dus de kant van de laadruimte - zich in tegenovergestelde richting van die aan de bestuurderskant.

De Opel Rocks-e Kargo komt dit jaar ook naar Nederland. Wanneer hij beschikbaar is en wat hij moet kosten, is nog niet bekend.