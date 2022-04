Opel Rocks-e: nieuwe goedkoopste elektrische auto van Nederland

Met zijn vanafprijs van €19.850 staat de Dacia Spring te boek als de goedkoopste nieuwe elektrische auto van Nederland. Als je ook de elektrische Opel Rocks-e als auto ziet - volgens de Nederlandse wetgeving wordt hij namelijk als brommobiel gezien - gaat Opel's nieuwe stads-EV echter met die titel aan de haal. De vanafprijs van de elektrische Opel Rocks-e bedraagt namelijk €8.499.

De Opel Rocks-e is een 2,41 meter korte elektrische tweezitter met een 8 pk sterke elektromotor en een 5,5 kWh accu. De bijna symmetrisch ogende elektrische blokkendoos is goed voor een actieradius van tot 75 kilometer en heeft een topsnelheid van 45 km/h. Buiten de stad heeft de Rocks-e dan ook weinig te zoeken en uiteraard mag je er de snelweg ook niet mee op. Het accupakket is via het stopcontact t huis (220v, 1,8 kW) in 4 uur volledig op te laden. Optioneel levert Opel een type-2 stekker zodat je hem ook in een openbaar AC-laadpaal kunt prikken.

De vanafprijs van de Opel Rocks-e van €8.499 geldt voor de naamloze basisuitvoering die standaard al zaken heeft als led-koplampen, led-richtingaanwijzers en een glazen panoramadak (foto 10). Wel moet je het met 14-inch stalen wielen zonder doppen doen. De basisversie is altijd uitgevoerd in Kosmik Grey in combinatie met een zwart dak. Opel levert de Rocks-e ook als Tekno (foto 11) en als Club (foto 12), uitvoeringen die allebei €9.299 kosten. Beide versies zijn optisch vrolijker aangekleed waarbij de Tekno zich van de Klub onderscheidt met een uitgebreide reeks gele accenten, zaken die bij de Klub in het grijs zijn uitgevoerd. De Tekno en Club hebben allebei 14-inch wielen met wieldoppen, een telefoonhouder en ConnectBox om je telefoon met de auto te verbinden.

Na Duitsland is Nederland het tweede land waar de Opel de Rocks-e op de markt brengt. De eerste exemplaren worden in het tweede kwartaal van dit jaar geleverd.

Prijzen Opel Rocks-e

Uitvoering Prijs Rocks-e € 8.499 Rocks-e Tekno € 9.299 Rocks-e Club € 9.299

Zonder rijbewijs rijden

De Opel Rocks-e is ook zonder autorijbewijs te rijden. Omdat de Rocks-e volgens de letter van de wet in de categorie van de brommobielen valt, mag je de Rocks-e vanaf 16 jaar en met een bromfietscertificaat al besturen. In de vorm van de Rocks-e Kargo komt Opel ook met een bestelversie van de kleine EV. Daarnaast heeft Opel's zustermerk Citroën ook een equivalent van de Rocks-e: de Ami. Naar verluidt komt ook Fiat op termijn met een eigen versie van de tweezits stads-EV.