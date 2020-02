Citroën Ami keert terug als tweezitter

De Ami keert terug, maar de herboren modelnaam heeft niets te maken met de aan de 2CV gerelateerde Citroën uit de jaren zestig en zeventig. Nee, de Ami van 2020 is heel '2020' en dat betekent in dit geval dat we te maken hebben met een stukje Franse stadsmobiliteit.

De Ami is de productieversie van de Ami One Concept, een vrolijk vormgegeven kubus op wielen waarmee Citroën al vooruitblikte op zijn stadsrakker. De Ami is een zeer compacte stadsauto met een lengte van slechts 2,41 meter. Jawel, daarmee is de tweezitter zelfs nog 9 centimeter korter dan de eerste generatie Smart City Coupé/Fortwo. De Ami is niet alleen kort, hij is met zijn breedte van 1,39 meter - zonder spiegels - ook opvallend smal. De vierkante Fransman is 1,52 meter hoog en heeft een relatief kleine draaicirkel van 7,2 meter. Leuke designdetails: het portier aan de bestuurderskant opent tegengesteld, terwijl het portier aan de bijrijderskant op de gebruikelijke manier opent. De Ami krijgt de Citroën-kenmerkende gelaagde verlichting mee die wel opvallend anders is dan de Ami One Concept. De vierkante Citroën staat op 14-inch wielen. Citroën belooft dat er straks veel te personaliseren valt. Dat belooft een interessante configurator op te leveren. Zo is de Ami onder meer aan te kleden met zaken als dakrails, een achterspoiler en kunststof wielkastranden.

Elektrisch

Je raadt het al: de Citroën Ami is een volledig elektrisch aangedreven stukje stadsmobiliteit en dus heeft het kleintje een 5,5 kWh accupakket, goed voor een elektrische actieradius van 70 kilometer. Indrukwekkende cijfers over de topsnelheid hoef je natuurlijk niet te verwachten. De Ami One heeft namelijk een bescheiden topsnelheid van 45 km/h, en dat maakt hem opeens heel interessant. Het maakt de Ami volgens de Nederlandse wetgeving namelijk tot een brommobiel of microcar en dat betekent dat je geen B-rijbewijs nodig hebt. Ook 16-jarigen met een brommerrijbewijs kunnen zo geheel legaal achter het stuur kruipen. Opladen gebeurt gewoon thuis met een 230v-stopcontact. In 3 uur laden is het accupakketje weer vol. Gelukkig kun je ook gebruikmaken van publieke laadpunten en ook via een Wallbox is de Ami weer van levenslust te voorzien. Het wagengewicht ligt, inclusief batterij, op 485 kilo.

Om kosten te besparen heeft Citroën een aantal opvallende trucs uitgehaald. Zo is alleen de bestuurdersstoel te verstellen. De zijraampjes zijn te openen door ze, net als bij de 2CV, omhoog te klappen. Achter het stuur krijgt een klein display een plekje, een schermpje waarop alle relevante rij-informatie is af te lezen. Je smartphone doet in de Ami dienst als infotainmentsysteem. Via de MyCitroën-applicatie is informatie op te vragen over onder meer de resterende actieradius en de laadstatus van de batterij.

De Citroën Ami komt medio 2021 ook in Nederland op de markt. In Frankrijk gaat de Ami, zonder subsidie, voor zo'n € 7.000 van de hand en kun je hem voor zo'n € 20,- per maand rijden via een private leaseconstructie. De Nederlandse prijzen voor koop of huurkoop worden in een later stadium gepresenteerd.