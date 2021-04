Citroën Ami - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Citroën heeft een elektrische stadsvriendje in z'n modellengamma dat je in thuisland Frankrijk al kunt bestellen: de Ami. De korte elektrische Citroën is door AutoWeek-lezer Wouter Stern op Nederlandse bodem gekiekt en dat is best bijzonder!

Stern liep de kleine elektrische Citroën Ami in Leiden tegen het lijf en schoot er direct een tweetal platen van. De 2,41 meter korte Ami - vernoemd naar de klassiekers van weleer - heeft ongetwijfeld niet geheel op eigen kracht z'n weg naar Leiden gevonden. De Citroën Ami is een puur voor de stad bestemd stukje eigenwijs Frans vervoer dat bescheiden is gemotoriseerd. Hij heeft namelijk een 5,5 kWh klein accupakket waar een 8 pk sterke elektromotortje zijn levenslust uit put. Z'n topsnelheid: 45 km/h. De Ami zou zo'n 75 WLTP-kilometers moeten kunnen afleggen

De Citroën Ami is in Frankrijk al online te bestellen en heeft er een vanafprijs van €6.990. Ook is de Ami via een abonnementsconstructie te krijgen. Het te betalen maandbedrag is net als bij voorbeeld een abonnement op een smartphone gekoppeld aan de looptijd en de eenmalige prijs die je voor het product wilt aftikken. De Ami - vooralsnog alleen te 'huren' met een minimale looptijd van 24 maanden - kun je bijvoorbeeld voor ruim €137 per maand rijden met een maximum jaarkilometrage van 10.000 kilometer. Verleng je de looptijd naar 36 of 48 maanden, dan betaal je in Frankrijk respectievelijk €105 en €88. In deze voorbeelden betaal je geen eenmalig bedrag voor de Ami. Het bedrag dat je eenmalig wilt betalen, is dus volledig variabel tot een maximumbedrag van €3.008. Wie die volle 3 mille neertelt, betaalt nog €20 per maand. Op termijn moet de Ami ook te koop zijn voor zo'n €6.900.

Het door Wouter Stern gesnapte exemplaar is de absolute basisversie van de Ami die luistert naar de naam Ami Ami. Die Ami Blue-kleurige stadsrakker heeft 14 inch grote stalen wieltjes en moet het doen zonder uiterlijke extraatjes als vrolijke printjes en hippe wieldoppen. Zulke innerlijke en uiterlijke extra's zijn onderdeel van pakketten die Ami Pop en Ami Vibe gedoopt zijn.

Om kosten te besparen heeft Citroën een aantal opvallende trucs uitgehaald. Zo is alleen de bestuurdersstoel te verstellen. De zijraampjes zijn te openen door ze, net als bij de 2CV, omhoog te klappen. Achter het stuur zit een klein display, een schermpje waarop alle relevante rij-informatie is af te lezen. Je smartphone doet in de Ami dienst als infotainmentsysteem. Via de MyCitroën-applicatie is informatie op te vragen over onder meer de resterende actieradius en de laadstatus van de batterij.

Citroën zegt tegen AutoWeek dat het nog niet weet of en wanneer de Ami in Nederland wordt geïntroduceerd. De Ami is volgens de Nederlandse wetgeving een brommobiel of microcar en dat betekent dat je er geen B-rijbewijs voor nodig hebt. Ook 16-jarigen met een brommerrijbewijs kunnen zo geheel legaal achter het stuur kruipen. In Frankrijk komt de Ami via Free2Move ook als deelauto beschikbaar voor een tarief van €0,26 per minuut. Hier lees je meer over de guitige Ami.

Ook iets bijzonders gesnapt? Stuur je foto's dan vooral op naar autoweek@autoweek.nl. Bijzonder is een breed begrip! Er komt in In het Wild van alles voorbij, van oude Hondaatjes Civic tot Saturns Vue en van Opels Rekord tot Peugeots 403 en, Datsuns 100A en Mercury's Park Lane.