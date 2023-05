Opel belooft spannend nieuws: meer van de Manta?

Het is nog geen juni, maar Opel blikt al vooruit op het nieuws dat het meebrengt naar IAA Mobility in september. Opel neemt twee bekende vernieuwde modellen mee, maar tovert ook iets uit de hoge hoed dat we nog niet hebben gezien.

Over een ruime drie maanden is niet Frankfurt, maar München weer het podium van de jaarlijkse IAA-autoshow. Tijdens IAA Mobility die traditiegetrouw weer in september plaatsvindt, komt Opel zoals het zelf zegt met drie wereldprimeurs. Twee daarvan kennen we al, maar beleven hun publieksdebuut. We hebben het dan over over de gefacelifte Opel Corsa Electric en over de elektrische Opel Astra Sports Tourer Electric, de stationwagon op basis van de Astra Electric hatchback. En de derde primeur dan? Daarnaar moeten we eveneens gissen, Opel doet daarover in ieder geval behoorlijk geheimzinnig.

Volgens het merk is IAA Mobility in München ook het podium waarop het 'een verrassing' presenteert. Volgens Opel wordt het een "inspirerend, expressief statement voor de toekomst". Een concrete invulling daarvan hou je nog van ons tegoed. Het klinkt in ieder geval alsof Opel een concept-car uit de hoge hoed tovert. Mogelijk laat het iets zien dat te maken heeft met de toekomstige elektrische Manta. Medio 2021 kondigde Opel immers aan dat de over enkele jaren Manta terugkeert. De nieuwe Manta wordt geen coupé volgens de oude stempel, maar afgaande op de bijna twee jaar geleden getoonde designschetsen een flinke elektrische cross-over. De elektrische Manta werd eerder aangeduid als Manta-e, maar tegenwoordig past Opel de -e-aanduiding niet meer toe voor zijn elektrische modellen. De Corsa-e en Mokka-e heten inmiddels Corsa Electric en Mokka Electric en ook de elektrische Astra heeft de Electric-toevoeging gekregen. Reken dus op 'Manta Electric' als aanduiding.

Of Opel daadwerkelijk iets van de nieuwe Manta Electric laat zien, valt nog te bezien. Feit is dat Opel op elektrisch vlak grote plannen heeft. Vanaf 2028 verkoopt het merk immers enkel nog volledig elektrische auto's.