Opel brengt iets spannends mee naar de IAA Mobility die in september zijn poorten opent in München. Op de Duitse beursvloer parkeert het een studiemodel dat gelardeerd is met GSE-elementen. Dat betekent: iets sportiefs!

Opel neemt in september een concept-car mee naar de IAA in München. Hoe de designstudie gaat heten, houdt het nog even geheim. Wel lijkt het erop dat de showauto relevanter is dan je puur op basis van de sportieve GSE-elementen zou verwachten.

Het GSE-deel van het verhaal wijst erop dat Opel op sportief vlak plannen heeft. Interessanter voor de gemiddelde consument is waarschijnlijk het algehele designsausje waarmee de nieuwkomer is overgoten. Opel omschrijft de auto als een voorproefje van toekomstige modellen en spreekt over 'de evolutie' van het Opel Compass. Kortom: de volgende fase van Opels huidige designtaal komt eraan.

In het midden van het front zien we de verlichte en uitgeschreven merknaam met ernaast horizontale ledstrepen. Eronder en volgens Opel ook erboven zitten verticale lijnen. Ook zit er een vleugje historie in de showauto. De officieel nog naamloze showauto krijgt wielen met 'afgeknotte driehoekige elementen', volgens de Duitse fabrikant een subtiele verwijzing naar de sloffen van auto's als het rallykanon Opel Manta 400.