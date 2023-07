Opel Kadett Caravan (1978) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Op de foto's bij de advertentie is op een scheur in de zitting van de bestuurdersstoel na helemaal níks geks te zien. Oké, de banden lijken behoorlijk oud, maar daar vinden we al snel een verklaring voor: de auto is sinds 2008 niet apk-gekeurd en heeft sindsdien hoogstwaarschijnlijk dan ook slechts stilgestaan. Vóór-ie werd weggezet is er echter best wat mee gereden: zo'n 180.000 kilometers, en dat bijna allemaal door één eigenaar. Volgens de kentekenhistorie was de auto van 1979 tot 2008 en van 2008 tot 2023 bij twee verschillende particuliere eigenaren, waarvan de tweede dus nauwelijks of zelfs helemaal niet met de C-Kadett reed.

Gunstig voor de staat van de auto is zo'n lange stilstand nooit, dus informeer vooral naar het werk dat recent aan de auto gedaan is. Is er weinig aan vervangen, dan schikt het je misschien om de aanbieder te vragen er nog wat aan te verrichten (brandstofleidingen, pakkingen en rubbers controleren), óf is er een reden om wat af te dingen en vervolgens zelf de handen uit de mouwen te steken. Maar; veel afdingruimte is er misschien niet eens, want zo hoog lijkt ons de vraagprijs niet. Een C-Kadett Caravan is inmiddels een behoorlijke zeldzaamheid - vind maar eens een tweede - en de meeste auto's die op fatsoenlijke wijze 45 jaren overleefden, zijn duurder.

Alledaagse techniek

Behalve de hedendaagse schaarste van de auto en zijn uitgestorven carrosserievorm, een station met drie deuren, is er dan ook weinig wat 'm exotisch maakt. Het is een Kadett-C met een 1.2, het blok dat veruit het meest geleverd werd in deze generatie van de Opel en het tot 54 pk schopt. Die pk's gaan via een handgeschakeld vierbakje naar de achterwielen. Erg pittig is het blokje niet, maar simpel wél - en dat scheelt bij het sleutelen. Bovendien weegt de station leeg maar 796 kg, dus ook een vermogen van nog geen 60 pk is in principe zat.

De Opel Kadett staat te koop in het Friese Wolvega voor €7.950. Wie geeft 'm een tweede leven op de openbare weg?