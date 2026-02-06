In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Deze origineel Nederlandse driedeurs is één van de liefst 51.192 Kadetts die in 1985 op kenteken gingen. Daarmee was dit model toen populairder dan de vijf populairste modellen van 2025 samen. Het bijzonderste: hij is er nog!

De laatste Opel Kadett is bedacht door een Duits merk in handen van een Amerikaanse eigenaar, maar toch ook heel erg Nederlands. Kadetts waren in hun dagen immers niet aan te slepen en zijn een belangrijk onderdeel van een lange periode waarin Opel zich de onbetwiste nummer één van ons land mocht noemen. In 1985, het geboortejaar van deze auto, werden er maar liefst 51.192 Kadetts verkocht in Nederland. Daarmee deed deze ene Opel het destijds beter dan de vijf populairste modellen van 2025 samen, want de Skoda Elroq, Kia EV3, Tesla Model Y, Kia Picanto en Toyota Aygo kwamen samen niet verder dan 49.560 auto's.

Met zijn dakdragers, spatlappen en trekhaak ademt alles aan deze Kadett ‘werkpaard’. We kunnen natuurlijk niet vaststellen of de auto deze accessoires altijd heeft gehad, maar reken maar dat deze bijna 41 jaar oude Kadett anno 2026 geen luizenleventje heeft. Dat de auto er nog is, is daarmee extra bijzonder. Kadetts waren best betrouwbaar, maar ook erg roestgevoelig. Deze generatie is dan ook vrijwel helemaal uit het straatbeeld verdwenen en als we er nog eentje zien, is het meestal een GSi, een cabrio of een andere ‘liefhebbersversie’.

Daar is in dit geval zeker geen sprake van. Dit is een doodgewone 1.3, de tweede motorisering na de 1.2. Stel je daar zeker niet teveel bij voor, want 60 pk is zelfs met een wagengewicht van 854 kg niet overdreven. Met bouwjaar 1985 komt deze Kadett uit het tweede jaar van de E-generatie, de laatste Kadett voordat de Astra het stokje zou overnemen. Exemplaren van na 1989 hebben een kleinere grille, bij de eerdere auto's strekt het hekwerk zich nog tot halverwege de bumper. Deze specifieke Kadett heeft in zijn lange leven slechts twee eigenaren gekend, waarvan de laatste er ook alweer 12 jaar mee rijdt. Wees er maar zuinig op, want dit is voor veel mensen toch een rijdende herinnering aan een ander tijdperk.