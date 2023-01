Opel Kadett City (1977) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je zou misschien verwachten dat de Opel Kadett C al wel regelmatig in deze rubriek is verschenen, maar wat schetst onze verbazing: dat is niet zo! Slechts één keer, zes jaar geleden, en dat was een GT/E. De Kadett D en zelfs de E zijn vaker voorbij gekomen. Dat kan natuurlijk niet. Nou moet gezegd worden dat het natuurlijk ook niet echt de meest bijzondere klassieker is om op straat aan te treffen, maar goed, dat geldt voor de D en zeker de E ook niet. Inmiddels is deze derde generatie van de naoorlogse Kadett al zodanig op leeftijd aan het raken dat zelfs een zo goed verkocht model als deze absoluut een momentje aandacht waard is.

Wat dit door collega Rik Werner gespotte exemplaar eigenlijk leuker maakt dan de eerdergenoemde GT/E, is dat het een Kadett is zoals je ze bij bosjes zag indertijd. Het is de veelvoorkomende City geheten driedeurs hatchback. Ook nog eens in een heerlijk typische kleur voor die tijd. In 1977 had je bij wijze van spreken zomaar je sleutel in de verkeerde auto kunnen steken als je deze Kadett had. Juist daarom is het eigenlijk heel leuk om er weer eens zo eentje te zien, want vanwege zijn onopvallendheid en eenvoudige inborst had zo'n Kadett behoorlijk vooraan kunnen staan in de rij voor de sloop. Dat een GT/E er nog is, is aanzienlijk minder opmerkelijk dan dat dit exemplaar het tot in 2023 heeft weten te schoppen.

Kennelijk heeft de Kadett de genade gehad van al zijn (vele) vorige eigenaren, die hem genoeg gespaard hebben om zo oud te kunnen worden. We betwijfelen of er door hen ooit heel grondig werk is verricht om dat voor elkaar te krijgen. Het uiterlijk geeft met wat schrammetjes en wat roest hier en daar namelijk te denken dat de Kadett nog in relatief originele staat verkeert. Ook de wat vervaagde maar mogelijk originele striping zit er nog op. Het is mogelijk dat er al lange tijd geleden een restauratie aan te pas is gekomen, of het is een 'binnenslaper' geweest. De Kadett C was, indien overgeleverd aan de elementen, een gewillig slachtoffer voor het roestspook. Technisch waren ze ook niet per se voor de eeuwigheid gemaakt, al scheelde het dat het onderhouden betrekkelijk eenvoudig en goedkoop was.

Met een setje originele wielen eronder en na wat uiterlijke aandacht staat hier waarschijnlijk nog best een aardig fris uitziende Kadett. Wie weet is de eigenaar dat ook nog wel van plan, want zo lang heeft hij of zij hem nog niet. Afgelopen zomer werd de Kadett voor het laatst overgeschreven. Veel plezier ermee en houd hem op de weg!