Kerstbonus of dertiende maand al ontvangen of nog in het vooruitzicht? En weet je niet hoe je de lange winteravonden moet doorkomen, maar weet je wel wat je handen kunnen én heb je ruimte over? Dan is een klassieker als winterproject een aangename besteding waar je lang daarna nog plezier aan kunt beleven. Voor een klein prijsje zoeken we een opknapper. Geen totaalrestauratie, want het is de bedoeling dat we in het voorjaar kunnen rijden en genieten van wat onze portemonnee en ons technisch kunnen hebben opgeleverd. Krijgen deze drie auto’s die in de jaren 80 het straatbeeld domineerden, een nieuw leven?

Opel Kadett 1.2 S - 1984 - 58.710 kilometer - €1.950

Als er één auto is die het straatbeeld domineerde in de jaren 80, dan is dat wel de Opel Kadett. Of eigenlijk twee van die Duitse broodjes, want de hoekige D-Kadett werd in september 1984 afgelost door de aalgladde E. In maart van dat jaar werd deze Opel Kadett aan zijn eerste Nederlandse eigenaar afgeleverd. Sindsdien heeft hij nog een tweede eigenaar gehad en dat is het dan lekker overzichtelijk. Ook overzichtelijk is het tellerblok: vijfcijferig, maar daar moet volgens de RDW-uitdraai (minimaal) een 1 voor. Toch is anderhalve ton in 41 jaar nog niet veel, zeker niet voor het bijkans onverwoestbare 1.2-torretje in het vooronder. Die zit gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak en om de krachtbron tijdens de koude start een handje te helpen, is er een ouderwetse handchoke. Evenals overzichtelijk is de vraagprijs: bijna twee mille.

Voor dat geld krijg je zo’n beetje de meest Hollandse Duitse auto, verpakt in een driedeurs carrosserie met daar binnenin heel weinig. Degene die de krabbel onder het koopcontract van de KT-37-KR zette, was tevreden met de basisuitrusting. Maar wat er niet opzit, kan evenmin kapot, zeggen we dan. En inderdaad: het interieur ziet er beslist niet onaardig uit. De buitenkant is een iets ander verhaal. We zien hier en daar (onder meer achterklep, spatbord linksvoor, rechter portier) afwijkend gekleurd plaatwerk en waar dat niet het geval is, is het bruine monster aan een opmars bezig. Als we de aanbieder mogen geloven, blijft het daar ook grotendeels bij, want volgens hem rijdt, remt en schakelt de Kadett naar behoren, is de apk nog geldig tot en met januari 2027 en is het oudje ‘leuk om op te knappen of om zo mee te rijden’. Ons lijkt dit een behapbaar project voor een dito bedrag. Wie brengt na de winter dit stukje Hollands glorie weer de weg op?

Signalement

Merk Opel

Type Kadett 1.2 S

Bouwjaar maart 1984

Kilometerstand 58.710

Vraagprijs €1.950

Waar te koop? Auto Mooij Classics, Beek en Donk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.196 cc

Max. vermogen 44 kW/60 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 88 Nm bij 3.000 tpm

Leeggewicht 840 kilo

Bagageruimte 480 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 600 kilo

Gem. verbruik 1:12,5 (NEDC)

0-100 km/h 16,0 s

Topsnelheid 147 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Citroën CX 25 GTI Turbo - 1985 - 149.606 kilometer - €1.950

Is zo’n Kadett wat te gewoontjes voor jou en/of schrik je niet terug voor een uitdagender klus, dan vinden we voor dezelfde vraagprijs deze Citroën CX. Niet zomaar eentje, maar een heuse 25 GTI Turbo die evenals de Opel origineel Nederlands is. De NR-93-RP is in september 1985 op kenteken gezet en zou al deze veertig jaar slechts een eigenaar hebben gediend. Om de brandstofkosten binnen de perken te houden, heeft deze een lpg-installatie laten inbouwen en er bovendien niet al te veel mee gereden, want de tellerstand is zelfs nog lager dan die van de Kadett. Dat neemt niet weg dat de auto - zoals de foto’s laten zien - een niet al te licht leven achter de rug heeft. Het plaatwerk is hier en daar gedeukt en roestig - ook op meer lastige plekken, zoals de A-stijl. Het rechterachterruitje lijkt te zijn verdwenen. Ook het interieur heeft de nodige grandeur van weleer verloren. Hier wacht een dankbare klus, want na gedane arbeid is het genieten.

Van het ongeëvenaarde veercomfort, van het meubilair dat beter zit dan het beste bankstel, van de prestaties van de geblazen 2.5 die van de Franse reiswagen een machtige snelwegreus maakt. En niet te vergeten: de tijd dat je een CX voor een appel en een ei kocht en hem met moeite kon slijten, ligt inmiddels achter ons. Zo kent de 25 GTI Turbo (met zijn kenmerkende wielen) in topstaat tegenwoordig een vijfcijferige waarde. Maar voordat het zover is, valt er nog veel op te knappen aan deze grande routière, waarbij het werk zich waarschijnlijk niet enkel zijn uiterlijk betreft, gezien het feit dat de apk al 25 jaar (!) is verlopen. Eigenlijk vermoeden we dat deze auto lang geleden is weggezet en wellicht vergeten. Wie wekt haar (grote Citroëns zijn vrouwelijk) weer tot leven? Onderdelen en plaatwerk zijn nog ruimschoots voorhanden, voor hulp is er bijvoorbeeld de Citroën CX Club.

Signalement

Merk Citroën

Type CX 25 GTI Turbo

Bouwjaar september 1985

Kilometerstand 149.606

Vraagprijs €1.950

Waar te koop? Autobedrijf Neplenbroek B.V., Diepenheim

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.500 cc, turbo

Max. vermogen 124 kW/169 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 294 Nm bij 3.250 tpm

Leeggewicht 1.368 kilo

Bagageruimte 507 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:9,3 (NEDC)

0-100 km/h 8,0 s

Topsnelheid 220 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Sierra 2.0 V6 L aut. - 1983 - 139.701 kilometer - €2.950

In de jaren 80 was het aerodynamica wat de klok sloeg. Een lagere luchtweerstand betekende minder brandstofverbruik én een dynamische lijnvoering. We kennen allemaal de Audi 100 (Typ 44) en ook nog wel de Renault 25, wiens basisversies TS en TD met een Cw-waarde 0,28 een wereldrecord neerzetten. Ook Ford deed eraan mee. Na de bedaagde Taunus kwam het met de opvallende Sierra. Met het prototype Probe III werd al een voorproefje gegeven, maar toch was de schepping van Uwe Bahnsen, Robert Lutz en Patrick le Quément voor velen behoorlijk wennen. De vierdeurs sedan streek de meeste rimpels glad, maar die verscheen pas in 1987. Deze Ford Sierra is nog een vroege vijfdeurs met onder de kap een tweeliter, verdeeld over zescilinders (Köln-V6) en gekoppeld aan een drietraps automaat. Onderhuids ging het er veel conventioneler aan toe: dat wat van de Taunus beproefd en in orde was bevonden, werd gewoon overgenomen.

Deze occasion staat op Duits kenteken en dat is niet verwonderlijk: Dinxperlo (en dan met name de Heelweg) ligt letterlijk op de grens. De nieuwe eigenaar (wie, o wie) zal dat nog in orde moeten maken, evenals de automaat. Die begint te slippen zodra de motor warm is. Verder rept de aanbieder over lichte roestvorming (onder meer rond de achterklep). Daar lijkt het bij te blijven bij deze occasion die de laatste 20 jaar droog in de opslag heeft gestaan. De laagste kilometerstand doet de rest: de Sierra ziet er vanbuiten en vanbinnen het best uit van dit trio. Nette bekleding, het kunststof niet verweerd of gescheurd en de kofferruimte lijkt wel nooit gebruikt, evenals de aanwezige trekhaak (geremd trekgewicht 1.000 kilo). De vraagprijs ligt dan ook €1.000 hoger, maar dat lijkt ons voor de liefhebber (van de jaren 80 en/of van het merk Ford) welbesteed.

Signalement

Merk Ford

Type Sierra 2.0 V6 L aut.

Bouwjaar juni 1983

Kilometerstand 139.701

Vraagprijs €2.950

Waar te koop? Handelsonderneming Holtford, Dinxperlo

Technische gegevens

Motor V6, 1.999 cc

Max. vermogen 65 kW/90 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 150 Nm bij 3.000 tpm

Leeggewicht 1.107 kilo

Bagageruimte 353 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1:8,7 (NEDC)

0-100 km/h 14,5 s

Topsnelheid 170 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Bij welk van deze drie winterprojecten beginnen jouw handen te jeuken?

Om de lange winteravonden door te komen, hebben wij je drie klassiekers uit de jaren 80 voorgeschoteld. Daarbij vraagt de Ford Sierra met name administratief werk, de Opel Kadett optische arbeid en de Citroën CX vooral veel werk. Die laatste is lijkt ons beslist geen beginnersklus, maar de beloning (ook geldelijk) zal na gedane arbeid ook het grootst zijn. Bij welke auto beginnen jouw handen te jeuken?