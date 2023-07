Opel Experimental geeft nieuwe richting Opel aan

IAA Mobility in München is in september het podium waarop Opel de Experimental presenteert. De Opel Experimental is een studiemodel dat volgens de fabrikant een beeld schetst van wat je de komende jaren kunt verwachten. De Experimental is niet enkel een vooruitblik op een nieuw model, maar weerspiegelt volgens de Duitsers 'de toekomstvisie van het merk'. Zo zou de Opel Experimental volgens topman Florian Huettl "symbool staan voor wat we de met Opel willen bereiken".

We verwachten geen volledig nieuwe designrichting. Volgens Opel vertegenwoordigt het ontwerp van de Experimental een evolutie van de huidige Bold and Pure geheten designfilosofie. Die huidige designtaal debuteerde in 2018 op een studiemodel dat ook 'Experimental' in zijn naam had: de Opel GT X Experimental. Ook dat was niet de eerste conceptuele Opel die als 'Experimental' het levenslicht zag. Zo toverden de Duitsers al in 1965 tijdens de IAA de Experimental GT uit de hoge hoed, een vooruitblik op de Opel GT die enkele jaren later op de markt kwam.

We mikken er op dat de Opel Experimental - overigens de eerste creatie waarop het onlangs herziene logo te zien is - een hint geeft naar een nieuw model. De genoemde GT X Experimental blikte immers niet alleen vooruit op nieuw design, maar ook op een nieuw model. De Opel Mokka is duidelijk op dat studiemodel geïnspireerd. We weten dat Opel de Manta nieuw leven wil inblazen. Kijk dus niet gek op als de Experimental daarop in zekere zin vooruitblikt. Ongetwijfeld is de showauto volledig elektrisch. Opel heeft immers al twee jaar geleden aangekondigd dat het per 2028 alleen nog nieuwe elektrische auto's verkoopt.