Op zoek naar drie leuke occasions voor maximaal €12.000

Met 12 mille op zak zoeken we een coupé uit het zogeheten C-segment. Vaak zijn deze afgeleid van huis-, tuin- en keukenauto’s, waardoor de techniek niet al te exotisch is en de exploitatiekosten daardoor in de hand zijn te houden. Wel willen we graag een occasion met Bovag-garantie, want je weet maar nooit hoe sportief de eerdere bezitter(s) met hun opzwepende vierwieler om zijn gegaan …

Welke occasion heeft de beste match met ons trainingspak?

Volkswagen Scirocco 1.4TSI (122 pk) - 2009 - 95.324 kilometer - €11.750

Voor €11.750 staat in het Brabantse Leende deze Volkswagen Scirocco klaar. Met z’n felrode lak en grote 19”-wielen is bescheidenheid ‘m vreemd, maar vergis je niet: onder de kap snort gewoon de 122 pk sterke 1.4TSI-basismotor. Misschien is dat maar beter, want de eerstvolgende krachtbron is de beruchte 160-pk-krachtbron met turbo én compressor. Die kun je maar beter laten staan (uitgerekte distributiekettingen, kapotte zuigers, hoog olieverbruik). Of neem een exemplaar waarvan de motor al gereviseerd is. Een andere mogelijkheid is het verhogen van je budget, want vanaf 2014 is de betrouwbaarheid sterk verbeterd. Je zit dan wel aan een importmodel vast, aangezien in ons land enkel het prefaceliftmodel (tot en met 2013) is geleverd. Overigens is ons fotomodel ook geïmporteerd. Vooral bij auto’s ex-Duitsland is het opletten geblazen in verband met mogelijk teruggedraaide tellers, maar de algehele staat van deze ‘09-er is keurig (hij heeft nog geen ton gelopen), de bijgevoegde onderhoudsboekjes zijn netjes afgestempeld en bovendien gaat deze occasion niet weg zonder Bovag-garantie. Al met al zouden wij deze Scirocco best durven aanschaffen.

Wat krijgen we dan? Ten opzichte van een Opel Astra GTC en een Renault Mégane Coupé is zo’n Scirocco méér dan een platgeslagen driedeurs Golf: hij staat breder op de wielen, kijkt gemener de wereld in en de achterkant is lekker dik. En daar waar de Golf met zijn rijeigenschappen een allemansvriend is, doet deze Scirocco dankzij zijn sportonderstel en sperdifferentieel net wat speelser aan. Op de sportstoelen na wijkt het interieur weinig af van zijn meer bravere familielid, maar daar valt mee te leven. ‘In’ voor een Scirocco, maar ben je een kilometervreter? Geen nood, hij was er ook met 2.0 TDI-machines van 140 en 170 pk. Maar dat schijn je tegenwoordig niet meer te mogen zeggen. Iets met een rookvrije generatie …

Signalement

Merk Volkswagen

Type Scirocco 1.4 TSI

Bouwjaar februari 2009

Kilometerstand 95.324

Vraagprijs €11.750

Waar te koop? Autobedrijf Van Mensvoort, Leende

Hyundai Veloster 1.6GDI i-Vision (140 pk) - 2013 - 76.941 kilometer - €10.960

Je zou het wellicht niet zeggen, maar het brave Hyundai voert al tientallen jaren coupés in zijn gamma. Dat begon al in 1990 met de Scoupé en eindigde vooralsnog in 2014 met de niet bijster succesvolle Veloster. Voor de occasionzoeker kan zo’n Zuid-Koreaan dan een tip zijn, want onbekend maakt onbemind en dus aantrekkelijk qua prijs. Kijk maar ‘ns naar dit oranje/koperkleurige exemplaar dat in het Limburgse Ulestraten op een nieuwe baas staat te wachten. Deze Hyundai Veloster is vier jaar jonger dan de Scirocco, heeft een lagere kilometerstand en is toch goedkoper!

Daarbij staat het 140 pk sterke, direct ingespoten 1.6GDI-blok als betrouwbaarder te boek dan de VW-TSI. Kortom: zo’n eigenaardig sportcoupeetje mag eigenlijk niet op je shortlist ontbreken. Maar waarom eigenaardig? Nou, rechts heeft hij twee portieren en links maar een! Voor wie regelmatig passagiers of spullen op de achterbank vervoert, kan dat een uitkomst zijn. Maar je moet wél houden van zijn asymmetrische voorkomen. Waar je eveneens aan moet wennen, is het meer goedmoediger karakter dan wat de Duitser tentoonspreidt. De besturing is vrij licht - wellicht te licht voor zo’n sportieveling. Hetzelfde geldt voor het redelijk soft afgestelde onderstel. Natuurlijk, het is geen pretje als je na elke rit nieuwe nieren moet aanschaffen, maar de sportieve verwachtingen die het gedrongen coupeetje uitdraagt, komen er niet helemaal uit. Ook omdat je het atmosferische blok flink op toeren moet houden om de vaart erin te houden.

Daarmee lijkt de Veloster een meer rationele keuze te zijn, maar met onder meer een elektrisch bediend panoramadak weet hij je toch aardig in te pakken. En het jongere bouwjaar komt onder meer in het lane departure warningsystem tot uitdrukking. Al met al komt het beeld naar voren van een redelijk veelzijdige coupé die enerzijds een prima prijs/prestatieverhouding kent, maar waarvan juist de verwachte sportieve kenmerken ietwat onderbelicht blijven.

Signalement

Merk Hyundai

Type Veloster 1.6GDI i-Vision

Bouwjaar februari 2013

Kilometerstand 76.941

Vraagprijs €10.960

Waar te koop? Jos Kallen Auto’s, Ulestraten

Peugeot RCZ (156 pk) - 2012 - 113.435 kilometer - €11.445

Wat voor de eerste generatie TSI-motoren geldt, geldt in onverminderd voor de oer-THP-blokken die in diverse modellen van Peugeot, Citroën, BMW en Mini hebben dienstgedaan. Goed onderhoud is een must, een volledig ingevuld onderhoudsboekje eveneens. Of neem anders een occasion met een gereviseerde motor, dan wel eentje met voldoende garantie. Zoals dit parelmoerwitte exemplaar.

Deze Peugeot RCZ wordt door de Heerenveense verkoper expliciet met een jaar garantie aangeboden. Gezien de niet al te hoge kilometerstand, zouden wij de aanschaf daarom wel aandurven. En wat krijg je dan voor de vraagprijs van €11.445? Om te beginnen een erg fraaie auto. Wij kennen niemand die de RCZ níet mooi vindt. Wel hebben de Fransen tijdens de ontwikkeling ervan met een schuin oog gekeken naar de Audi TT. Diens premiumlabel doet hogere exploitatiekosten vermoeden (net als bijvoorbeeld de BMW 1-serie Coupé), dus - mits goed onderhouden - heb je wel de lusten en niet de lasten van het uiterlijk. Bovendien wordt zo’n RCZ mooi oud en zeker niet ordinair. Onder de kap snort altijd een minimaal 156 pk sterk blok, zo ook in de 31-TLK-5 (februari 2012). Diens prestaties liggen op een duidelijk hoger plan dan die van zijn Duitse en Zuid-Koreaanse tegenstrevers. Daarbij hebben de ingenieurs de Peugeot genoeg Frans comfort meegegeven. Het is geen stuiterplank, maar twee personen die naar Zuid-Frankrijk afreizen, hebben er een prettige reisgenoot aan.

Dat maakt de RCZ eerder een GT dan een echte topsporter. Overigens noemen we met nadruk twee personen, want door de sterk aflopende daklijn is achterin enkel voor kleinere kinderen plek. Achterpassagiers zullen ongetwijfeld de Scirocco en de Veloster meer waarderen. Traditioneel zijn Franse auto’s aardig volgestopt met lekkernijen, maar deze occasion loopt niet uit de pas met de Scirocco. De Veloster is wat luxer, moderner uitgerust.

Signalement

Merk Peugeot

Type RCZ

Bouwjaar februari 2012

Kilometerstand 113.435

Vraagprijs €11.445

Waar te koop? Vakgarage Van der Veen, Heerenveen

