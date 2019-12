‘Ook volgende Mercedes S-klasse met V12’

De S-klasse en de V12 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De W140-generatie van het model kwam in 1991 op de markt en introduceerde de twaalfcilinder in Mercedes’ grootste sedan. Sindsdien is elke generatie leverbaar geweest met een V12. Volgend jaar presenteren de Duitsers de volgende generatie van de S-klasse en ondanks de steeds strengere uitstootnormen zal ook die nog met een twaalfpitter uit te rusten zijn.

Dat meldt automedium GT Spirit na een interview met Källenius. Toen het merk onlangs de Mercedes-Maybach GLS 600 presenteerde, trok menigeen de toekomst van Mercedes’ V12 in twijfel. Die GLS heeft namelijk, ondanks de 600-aanduiding, een achtcilinder onder de kap. Källenius liet in hetzelfde interview weten dat er überhaupt geen twaalfcilinder in de GLS komt te liggen.

De V12 en de toekomst

Mercedes doet door de V12-limo te behouden mee met BMW, dat eerder aangaf ook nog niet op die cilinderconfiguratie uitgekeken te zijn. Audi is inmiddels wel gestopt met het leveren van een twaalfcilinder: het topmodel in zijn reeks is natuurlijk de S8, die over een 4,0-liter V8 beschikt.

Het feit dat Mercedes voorlopig nog niet klaar is met de V12-S-klasse, betekent niet per se dat we straks in Nederland ook nog een dergelijk vlaggenschip kunnen bestellen. De Europese Unie hanteert vanaf volgend jaar strengere normen voor de gemiddelde uitstoot van in Europa geleverde auto’s. Vanaf 2021 mogen de geleverde auto’s van een merk gemiddeld tot 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. De huidige Mercedes S600 stoot ruim 250 gram CO2 per km uit, dus de introductie van een volgende V12 heeft hier nog wat voeten in de aarde.