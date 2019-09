Mercedes-Maybach S-klasse kruipt voorbij

De Mercedes-Maybach S-klasse is - als we de extreem buitenissige Pullman-smaak even vergeten - de absolute topversie van het huidige S-klasse-gamma. Op deze foto's is die topversie van de volgende generatie S-klasse te zien, een opulente verschijning die helaas nog fanatiek is beplakt met camouflagemateriaal.

Wel draagt deze Mercedes-Maybach S-klasse zijn definitieve koplampen en achterlichtunits, maar hoe de boel exact wordt vormgegeven is nog niet goed te zien. Opvallend is het formaat van deze Sonderklasse. De huidige Maybach-versie is met zijn lengte van 5,45 meter zo'n twintig centimeter langer dan de huidige verlengde S-klasse en deze nieuwe generatie S-klasse lijkt nog even een maatje te groeien. Op de plek van de handgrepen nemen we een soort doosjes waar, materiaal waarmee Mercedes-Benz hoogstwaarschijnlijk de straks verzonken handgrepen van het productiemodel aan het zicht tracht te onttrekken.

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse beleeft volgend jaar zijn publieksdebuut. De lancering van de weelderige Maybach-uitvoering zal waarschijnlijk nog een jaartje langer op zich laten wachten.