Ook Ram komt met elektrische pick-up

Tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers van FCA bevestigde Manley naar aanleiding van een vraag van een analist dat Ram inderdaad bezig is met de ontwikkeling van een elektrische pick-up, zo meldt Detroit Free Press. Hij doet geen concrete aankondiging, maar laat wel blijken dat er iets in het vat zit. "Er zal een elektrische pick-up van Ram op de markt komen. Binnenkort zullen we vertellen wanneer dat precies is", zegt de CEO. Drie maanden geleden, tijdens de bespreking van het tweede kwartaal, was hij nog minder specifiek: "Pick-ups zijn belangrijk voor ons. We gaan niet op de zijlijn zitten als we het gevaar lopen dat onze marktpositie verwaarloost in de toekomst", zei Manley toen.

Nog altijd is de pick-up voor Amerikaanse autofabrikanten veelal het meest winstgevende model. De Ford F-150 is bijvoorbeeld onbetwist de best verkochte auto van de States. Ford heeft al veel concretere plannen voor een EV-pick-up dan Ram. Verder heeft General Motors de GMC Hummer EV aangekondigd, komt Tesla binnenkort met de buitenissige Cybertruck en zijn er een aantal nieuwe spelers in dit segment die met veelbelovende productaankondigingen op de proppen zijn gekomen: Rivian, Lordstown Motors en Nikola. Voor Ram is het dus onvermijdelijk om mee te gaan in deze trend. FCA lijkt nu dan toch de noodzaak in te zien van elektrificatie. Je kunt je namelijk afvragen of de Ram 1500 TRX met zijn 6,2 liter grote, 711 pk sterke supercharged V8 wel zo toekomstbestendig is.