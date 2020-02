Gloednieuwe Nikola Badger richt pijlen op Cybertruck

Van oudsher is een grote pick-up niet de eerste autosoort die je associeert met 'groene' mobiliteit. Toch zijn eerdergenoemde auto's allemaal groot, heel Amerikaans, volledig elektrisch én een pick-up. De Nikola Badger voegt zich nu in dat rijtje. Het is de eerste personenauto van het in 2014 opgestarte Amerikaanse merk Nikola, dat zich voorheen enkel richtte op elektrische vrachtwagens en militaire voertuigen.

De Badger is een bijna 5,9 meter lange pick-up die in twee versies op de markt komt: één met enkel een accupakket en één met een accupakket en een brandstofcel. In beide gevallen drijven elektromotoren alle vier de wielen aan. Het piekvermogen ligt op 906 pk en volgens Nikola snelt de Badger in 2,9 seconden van 0-96 km/h. Met 1.328 Nm koppel trek je er ook de klinkers mee uit de straat. Of trek je tot 3.600 kilo achter je aan, want dat kan hij ook.

Hoewel in de praktijk nog moet gaan blijken hoe ver de Badger werkelijk komt, geeft Nikola een actieradius van net geen 483 kilometer op voor de volledig elektrische variant. De Badger, die ook een brandstofcel aan boord heeft, doet er nog eens 483 kilometer bij aan bereik. Met een volle accu en brandstofcel kom je dan dus dik 965 kilometer ver. Indrukwekkende cijfers voorlopig. In september horen we meer, want dan staat volgens Nikola de marktintroductie gepland.