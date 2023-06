Ram Rampage: mogelijke rivaal voor Ford Maverick

Ram verkoopt veel meer dan grote pick-ups als de 1500, 2500 en 3500. Naast bestelauto's als de ProMaster Van (Fiat Ducato), ProMaster City (vorige Doblò) en ProMaster Rapid (Fiorino) heeft het Stellantis-merk kleinere pick-ups op de internationale menukaart staan. Denk aan de op de Fiat Strada gebaseerde Ram 700 en de Ram 1000 die eigenlijk een Fiat Toro is. In Brazilië heeft Ram nu de Rampage gepresenteerd. Die auto staat op dezelfde basis die ook onder de Jeep Compass, Jeep Commander en Alfa Romeo Tonale zit. Met de naam grijpt Ram terug op de Rampage die concerngenoot Dodge tussen 1982 en 1983 verkocht.

De Ram Rampage komt in ieder geval in Brazilië met een 170 pk sterke 2.0 diesel op de markt, maar verschijnt tevens met een geblazen 2.0 viercilinder benzinemotor die 272 pk en 400 N op de been brengt. Met die machine sprint de Rampage - in R/T-trim - in 6,9 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 220 km/h. Ongeacht de gekozen krachtbron krijg je een negentraps automaat. Vierwielaandrijving is standaard. Opvallend is het uiterlijk van de Rampage, hij vertoont sterke gelijkenissen met zijn grotere 1500-broer. Hij is 5,03 meter lang, 1,89 meter breed en heeft een wielbasis van net geen 3 meter.

Ram produceert de Rampage vooralsnog alleen in zijn Braziliaanse Goiana Pernambuco-fabriek . Ook voor de Noord-Amerikaanse markt zou het een interessant model zijn. In het land zou de Rampage de degens kunnen kruisen met de Ford Maverick en de Hyundai Santa Cruz. Ram is in ieder geval in de Verenigde Staten al aan het testen geslagen met de Rampage. Met dieselmotor kost hij in Brazilië omgerekend minimaal €45.814. Voor het benzinemodel ben je er omgerekend minimaal €47.723 kwijt.