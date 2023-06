Ram Rampage: bekende naam voor kleine pick-up

Ram ken je waarschijnlijk vooral van flinke pick-ups als de 1500, maar het merk van Stellantis verkoopt veel meer modellen. Zowel met als zonder open laadbak. Ram heeft een splinternieuwe en voor het merk relatief compacte pick-up in het vat zitten waarvan we nu niet alleen weten hoe hij gaat heten, maar waar we ook al de eerste beelden te zien krijgen.

Het portfolio van Ram bestaat uit diverse modellen waarvan je in Europa mogelijk nog nooit hebt gehoord. Zo verkoopt het onder meer bedrijfswagens van Fiat met een eigen snuit, denk aan de op de Ducato gebaseerde ProMaster Van, de op de Doblò gebaseerde ProMaster City en de ProMaster City Rapid die een ver-Ram-de Fiat Fiorino is. Meer relatief onbekende Ram-pret komt in de vorm van de 700 en de 1000, beide op Fiats gebaseerde pick-ups. De Ram 700 is een Fiat Strada waarover Ram zijn sausje overheen heeft uitgegoten en de Ram 1000 is een op vergelijkbare wijze aangepaste Fiat Toro. We maken nu vluchtig kennis met de Ram Rampage en ook die leunt op bekende techniek.

De Ram Rampage lijkt uiterlijk in mindere mate een Fiat-met-Ram-looks te zijn dan de genoemde 700 en 1000. Zo zijn onder meer raampartij en portieren niet identiek aan die van de Strada of Toro. Waarschijnlijk staat de Rampage net als de Toro op het Small Wide-platform, een basis die in verlengde vorm ook onder de Jeep Compass, Jeep Commander en de Alfa Romeo Tonale (en Dodge Hornet) zit.

Volgens Ram is het niet de eerste keer dat het modelnaam Rampage toepast, maar dat is niet helemaal waar. Er was inderdaad eerder een pick-up met de naam Rampage, maar dat was een Dodge. Die Dodge Rampage werd slechts enkele jaren verkocht en stond één jaar ook als Plymouth Scamp in de Amerikaanse prijslijsten.

Eenmaal op de markt in Zuid-Amerika krijgt de Ram Rampage niet alleen zijn concerngenoten tegenover zich, maar ook de nieuwe Chevrolet Montana. De Ram Rampage komt mogelijk eveneens in de Verenigde Staten op de markt. Daar is het model in testkostuum immers al eens opgedoken. In de Verenigde Staten zijn de Ford Maverick en Hyundai Santa Cruz mogelijke concurrenten.