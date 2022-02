Ook Opel Astra Sports Tourer volledig elektrisch

De MG 5 Electric is momenteel een bijzonder model, het is namelijk de enige relatief betaalbare elektrische stationwagon in Europa. Maar dat alleenrecht behoudt MG niet lang. Opel komt namelijk in 2023 met een volledig elektrische Astra-e en ook stationvariant Sports Tourer komt met een geheel elektrische aandrijflijn. Dat zegt Opel ten overstaan van AutoWeek.

Technische specificaties van de elektrische Astra-e Sports Tourer zijn er nog niet. Voordat Opel de komst van de elektrische Sports Tourer aankondigde, was het niet ondenkbaar dat het merk met de Astra-e een vergelijkbaar pad zou bewandelen als Renault met de Mégane E-Tech Electric. In 2023 - het jaar waarin de Astra-e op de markt moet komen - introduceert Opels moederbedrijf Stellantis namelijk ook het eVMP-platform. Dat is een modulaire EV-basis die geschikt is voor auto's in het C- en D-segment en die plaats biedt aan accupakketten met een capaciteit van 60 tot 100 kWh. Dat idee kan van tafel. Opel lijkt definitief geen van de reguliere Astra losgekoppeld en Mégane E-Tech Electric-achtig losstaand model te maken en perst dus gewoon een accupakket in de bodem van de nog kakelverse zesde generatie Astra (K).

Hoe groot het accupakket is dat de Opel Astra-e krijgt? Dat is nu nog niet bekend. Wel weten we dat je de aandrijflijn van de elektrische Astra-e en Astra-e Sports Tourer niet alleen bij Opel gaat zien. De huidige Astra is namelijk het technische broertje van zowel de DS 4 als de Peugeot 308 en ook daar komen elektrische versies van. Van de Peugeot 308 bestaat net als van de Astra een stationversie. Kijk niet gek op als er dus ook een Peugeot e-308 SW komt.

Opel is voornemens om vanaf 2028 alleen nog elektrische auto's te verkopen. Wat dat betreft zijn de Astra-e en Astra-e Sports Tourer dan ook meer dan welkom.