Nieuw modulair EV-platform voor Groupe PSA

Groupe PSA heeft voor zijn compacte modellen het CMP-platform op de planken liggen, een modulaire basis waar het eCMP-platform het volledig elektrische broertje is. Deze platformen komen we op legio compacte tot middelgrote van het concern tegen. Zo maken auto's als de nieuwe Opel Mokka en Corsa, Citroën C4 en Peugeot 208 en 2008 net als hun volledig elektrische broertjes van die platformen gebruik. De grotere modellen van Groupe PSA maken momenteel van het EMP2-platform gebruik, een modulair platform dat onder modellen als de Peugeot 308, 508 en Citroën C5 Aircross ligt. Hoewel die basis ook plek biedt voor plug-in hybride techniek, is het niet optimaal geschikt voor volledig elektrische aandrijflijnen. Groupe PSA tovert nu het volledig nieuwe én modulaire eVMP-platform uit de hoge hoed dat onder volledig elektrische versies van middelgrote tot grotere modellen van het concern komt te liggen.

Het Franse concern omschrijft het nieuwe modulaire EV-platform als een basis die onder een "groot aantal elektrische modellen in het C- en D-segment" komt te liggen. Groupe PSA maakt al melding van auto's met een WLTP-actieradius van tot minimaal 400 tot maximaal 650 kilometer. Auto's op het nieuwe eVMP-platform hebben minimaal 60 kWh en maximaal 100 kWh aan boord. Het eCMP-platform komt vooralsnog niet verder dan 50 kWh. Het zal nog enkele jaren duren voordat we de eerste auto's op het eVMP-platform op de weg gaan zien. Volgens Groupe PSA worden de eerste modellen in 2023 op de markt gebracht. Overigens gaan ook plug-in hybride modellen van het concern van de nieuwe basis profiteren. We mikken erop dat er net als van het CMP-/eCMP-platform ook een VMP-platform komt dat alleen voor versies met een verbrandingsmotor is bestemd.

Reken erop dat nieuwe generaties van de Peugeot 308, 3008, 5008, 508, Opel Astra, Insignia, Grandland X en diverse gelijkwaardige modellen van Citroën en DS van het nieuwe (e)VMP-platform gebruik gaan maken.